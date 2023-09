Samuel García se ha portado bien, aunque lo han maltratado: AMLO

El jefe del ejecutivo federal sostuvo que cuando se trabaja en servir al pueblo no se puede ser “monedita de oro”

Monterrey, Nuevo León.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el gobernador Samuel García, se ha portado bien, aunque lo han maltratado.

Este jueves, durante su conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional, el mandatario de la nación estableció que no se puede ser “monedita de oro” cuando se está trabajando para servir al pueblo, en relación con las críticas que ha recibido el joven político emecista.

TE PUEDE INTERESAR: Samuel García se ampara y a toda su familia por posibles acusaciones del PRI y PAN

“Se ha portado muy bien el gobernador, Samuel García, aunque lo están maltratando, pero hay que acostumbrarse también a eso si no, la vida no sería vida y no se puede ser monedita de oro cuando se está trabajando para servir al pueblo”, indicó.

Añadió que siempre va a haber inconformidad y además eso es parte de la democracia.

“Imagínense si quisiéramos que todos estén de acuerdo con nosotros, pues eso es totalitarismo. Es muy difícil de lograr esa unanimidad, eso no, en una democracia imposible, de una dictadura, sí, porque con la coacción, con la amenaza, con la censura, con la represión, la gente se queda callada, protestan con los dientes apretados, pero eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos vivir un sistema auténticamente, verdaderamente democrático”, sostuvo.

Sobre el abasto de agua en Nuevo León, López Obrador afirmó que en breve el agua de El Cuchillo II estará llegando a los hogares de la zona metropolitana.

“Son 90 kilómetros desde la Presa hasta Monterrey y tarda en llenarse el tubo, los tanques de almacenamiento, son cinco plantas de bombeo; a ver por donde va el agua, el tubo lleva ahora una cantidad importante de agua, mil litros por segundo que van a ayudar mucho y poco a poco se van a ir incrementando y a finales de año, van a tener 5 mil litros por segundo”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Mariana todavía no me deja ir por la grande’, asegura Samuel García

Mencionó que la cantidad que estará proporcionado la obra es la misma que actualmente brinda El Cuchillo I por lo que en total se llegará a los 10 mil litros por segundo en el futuro.

“Les va a permitir garantizar que no falte el agua, mínimo en seis años, hay quienes hablan de hasta 10, desde luego que hay que buscar nuevas fuentes de abasto, pero va a haber tiempo para eso”, puntualizó.

Por su parte, el mandatario del estado, Samuel García, publicó en sus redes sociales, parte de la conferencia de López Obrador en donde explica el proceso para que llegue el agua de El Cuchillo.

“El agua está a punto de llegar a la planta San Roque. Mientras otros se la pasan mal informando, nosotros seguimos trabajando para traer agua a Nuevo León. Gracias por el apoyo presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer El Cuchillo II, una realidad en tiempo récord”, publicó el emecista.