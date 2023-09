‘Mariana todavía no me deja ir por la grande’, asegura Samuel García

MONTERREY, NL.- En el marco de la inauguración de una estación policial, en Salinas Victoria, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, “admitió” su interés en la candidatura por la presidencia de la República; sin embargo, manifestó que su esposa Mariana Rodríguez no lo deja “ir por la grande”.

Cuando el emecista expresó esto, no se hicieron esperar los gritos de los presentes que lo llamaban “presidente, presidente”, pero él les pidió mantenerse “tranquilos” porque todavía no son los tiempos electorales.

TE PUEDE INTERESAR: ‘¡Eres un cobarde!’: Edil de Apodaca acusa a Samuel García por ‘recortar’ agua en casa de su padre; Gobierno de NL pide disculpas (video)

Todo lo anterior sucedió cuando el jefe del ejecutivo estatal cuestionó al alcalde, Raúl Cantú, si tenía intenciones de ir por otro puesto de elección popular por todas las obras que estaba inaugurando en el ayuntamiento.

“Luego el Ruly, no sé que sorpresas trae ¿te vas a destapar o qué?” y después se dirigió a la esposa del presidente municipal “¿Ya le diste permiso? A mí Mariana todavía no me deja irme por la grande, pero ahí voy, ahí ando”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno niega simular puesta en marcha de acueducto en Nuevo León

En repetidas ocasiones, el mandatario del estado ha expresado veladamente su interés de contender por la presidencia de la República, aunque el Congreso local ha reiterado que le negaría la licencia, porque esperan que primero cumpla su trabajo como gobernador.