Santiago Nieto ‘se prestó’ a un proceso para perjudicar mi imagen, acusa Ignacio Mier

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, calificó como “una colusión de intereses políticos en su contra” a la investigación iniciada por el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, sobre el presunto lavado de dinero a través del Diario Cambio de Puebla, empresa de la que es socio.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, se refirió a la detención -el sábado pasado en la Ciudad de México- del director editorial del diario, Arturo Rueda Sánchez de la Vega, y apuntó que participa como socio en la empresa editorial, pero no en su gestión.

“Somos cuatro socios, es una empresa, él es el director editorial de la empresa y sí formo parte, pero no participo en el criterio editorial ni en la administración, pero formo parte de la sociedad”, aclaró.

Más para leer: Ignacio Mier, líder de Morena en la Cámara de Diputados, ligado a operaciones irregulares

Rueda fue presentado el domingo frente a un juez de Cholula, que definirá en las próximas horas su situación jurídica. De acuerdo con Cambio, la aprehensión obedece a una denuncia de extorsión del diputado local priista Jorge Estefan Chidiac, por hechos ocurridos en 2015 y que no tienen que ver con la investigación de la UIF.

Mier Velazco acusó que “Santiago Nieto se prestó a un proceso para perjudicar” su imagen, que “es totalmente falso”. Llamó a la investigación iniciada marzo de 2021, cuando aún Nieto estaba en el cargo, como la llamó “la confabulación de los tres cochinitos”.

Aseguró que la directora general adjunta de la unidad, envió un oficio al fiscal poblano para descartar cualquier implicación de Mier y que el cheque por 97 mil 500 pesos que le entregó Cambio, se debió a su papel como socio de la empresa.

“Era un interés directo de perjudicarme. Era falso todo lo que dijeron” y que lo único cierto es que el administrador de la empresa no había pagado sus impuestos, situación que regularizó “y por eso no prosperó” la indagatoria.

“Lo quisieron hacer con el único propósito, por encargo de los otros dos cochinitos, de perjudicarme desde aquel entonces”, detalló.

Te podría interesar: “Se trata de un circo”, responde Ignacio Mier sobre investigación de la UIF

Aseveró que lo único que dice la investigación es que es socio de una empresa -Diario Cambio- que contrató al despacho de Francisco Romero Serrano, a quien en ese momento se consideraba un experto en contabilidad, para que llevara las cuentas de la publicación.

Recordó que fue antes de que Serrano fuera nombrado Auditor Superior del Estado, impulsado por el gobernador Luis Miguel Barbosa.

“Después entran en problemas ellos y, entra en problemas porque tenía una relación cercana con Arturo Rueda, hablaban de manera cotidiana, establecían criterios editoriales y de publicación del gobierno estatal. Entran en diferencias por el manejo informativo que tenía el medio con relación al gobierno”, dijo.

Mier Velazco señaló que a partir de ese momento empezó una “persecución”. “Me piden la colaboración, vía el senador Armenta, para que investiguen a Arturo Rueda y a Romero Serrano”, comentó. Dijo que tras ello, Romero fue destituido como auditor y encarcelado por violencia de género.

Otra nota interesante: Detienen en CDMX a director de periódico de Puebla

Mencionó que las empresas que aparecen en la investigación de la UIF y que “en algún momento tuvieron que ver” con Romero, no tienen nada que ver con el Diario Cambio.

“Era el propósito de dañar, yo hablé personalmente con la UIF. A mí me pidió Santiago Nieto cuando me enteré: ‘hazme un escrito’. Yo no voy a hacer nada, porque yo no debo nada”, dijo, al tiempo que aseguró que tiene la conciencia tranquila.

Mier también se refirió al asesinato de la abogada Cecilia Monzón, ocurrido el pasado sábado en San Pedro Cholula, Puebla. El legislador morenista condenó el hecho, que calificó como “lamentable” y recordó que la defensora de los derechos de las mujeres “fue acribillada impunemente a plena luz del día” en una zona residencial poblana.

Dijo que durante su carrera, Monzón se había distinguido por darle voz y defensa jurídica a muchas mujeres que se sentían solas ante la “pasividad e inoperancia” de la Fiscalía poblana, muy ágil para otros procesos de “persecución” a los detractores del gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta y los críticos del “clima de violencia en Puebla”.

Con información de Aristegui Noticias