Se declara hijo del presidente Joe Biden inocente de dos delitos

“Me parece que ustedes me dicen, ‘ratifique el acuerdo y punto, su señoría’. Me parece que esto da primacía a la forma sobre el contenido”. Dio plazo de 30 días a los defensores y fiscales para explicar por qué debería aceptar el acuerdo.

El fracaso del acuerdo causó sorpresa, dado que era el producto de largas negociaciones y toma y daca entre el Departamento de Justicia y los abogados de Biden.

Si bien el acuerdo debía despejar el aire para Hunter Biden y evitar un juicio que podría generar semanas o meses de titulares que distraigan la atención, la política sigue siendo tan complicada como siempre, ya que los republicanos insisten en que él obtuvo un trato favorable y el Departamento de Justicia avanza en las investigaciones sobre Trump, el favorito de las primarias presidenciales de 2024 del Partido Republicano.

Trump enfrenta un caso penal estatal en Nueva York y ha sido instruido de cargos por un cargo federal en Florida. Además de eso, Trump recibió la semana pasada una carta del fiscal especial Jack Smith que sugiere que podría ser acusado de otros cargos federales por su intento de aferrarse al poder tras su derrota electoral frente a Joe Biden en 2020.