Se destapa Sandra Cuevas para candidatura a la Jefatura de Gobierno de la CDMX

Y la siguiente aspirante a candidata por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México es la polémica alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas; destapándose durante un mitin en la explanada de la demarcación. Afirmando que “ahora sí van a tener una jefa de gobierno de a deveras (sic)”.

“Ustedes saben que así mucho que me quieran los partidos, no, porque no me doblo ante ellos, porque no me doblo ante ningún político, porque mi deber es con la gente, pero, pues, ya llegué, aquí estoy y si Dios me lo permite y ustedes me ayudan, sí, voy a competir para ser la próxima jefa de gobierno. Si Dios me lo permite y ustedes me ayudan, sí voy a competir para ser la próxima jefa de Gobierno. Ahora sí van a tener una jefa de gobierno de a deveras que no le va a temblar la mano para hacer lo correcto”, dijo en medio de los aplausos de los vecinos.

En la convocatoria que llevó como nombre “La seguridad lo es todo: construyendo la nueva capital”, presentó algunas acciones que emprendería para mejorar la Ciudad de México en materia de salud y educación.