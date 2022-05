Segob interviene en la Profeco ‘por corrupción’; Sheffield niega irregularidades

Los titulares de Gobernación y Procuraduría Federal del Consumidor se enfrentan por la remoción de funcionarios clave en Profeco, con señalamientos de irregularidades en oficinas centrales y aquellas que están distribuidas en todo el país, donde ya hay denuncias penales y administrativas.

Ayer, la Secretaría de Gobernación informó que hay denuncias ante la Función Pública y la Fiscalía anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), sobre “presuntas irregularidades de carácter administrativo y jurídico al interior de las distintas áreas de la Procuraduría Federal del Consumidor”.

Por este motivo, Adán Augusto López Hernández informó que “acordó con el titular de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, la remoción de algunos servidores públicos de la citada procuraduría”.

Designó como subprocurador jurídico de Profeco a Miguel Ángel Chico Herrera; a Carlos Priego de Wit como director general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles; y como director general de Oficina de Defensa del Consumidor a Rubén de Jesús Cervantes González.

“Igualmente, se informa que con esta fecha quedan sujetas a revisión las titularidades de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en todo el país”, dice el comunicado de Gobernación.

Más tarde, el procurador Ricardo Sheffield desconoció cualquier irregularidad e incluso dijo que se ha reunido con el presidente López Obrador, sin que se le haya comunicado ninguna denuncia.

“Ninguna irregularidad hay en PROFECO. Ni causa, ni proceso. Hoy estuve con el Señor Presidente, y ni hoy, ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento.”

“Espero que esto no sea consecuencia de mi amistad con Francisco Cervantes, Presidente de CCE, porque eso sería caer en la politiquería que tanto ha combatido la cuarta transformación”, criticó.

