Señala Profeco que mitigar alza de precios no implica “controles, ni costos”

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno y las empresas privadas definen acciones que frenen el alza de precios y que no impliquen costos ni controles, afirmó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

Lo que se busca es que no suban más los precios de 24 productos o que no se incrementen tanto, para ello se buscan realizar acciones como bajar aranceles, dar facilidades a trámites que inciden en los costos al productor entre otras más. Explicó que se trata de “cosas que no cuesten, si le cuestan a la empresa no lo van a hacer y si cuesta al gobierno, pues de dónde sacamos el dinero, tiene que ser algo que no cueste y hay un montón de cosas que se pueden hacer y no cuestan”.

Esta canasta de productos incluye: aceite de canola o maíz, arroz, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol negro, huevo de gallina blanco, jabón de tocador, jitomate saladet, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero, tortilla de maíz de supermercado, zanahoria, leche, atún y sardinas. Son productos básicos que realmente consume la población, “una canasta diseñada en base a estudios de consumo de 30 años que tiene Profeco” y que no incluyen bebidas que pueden dejar de comprarse como cerveza y refrescos de cola.