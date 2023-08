¿Septiembre, eres tú? Sismológico Nacional reporta sismos en Chiapas y Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró dos sismos en Chiapas y Oaxaca durante la tarde de este sábado; usuarios advirtieron en redes sociales que no ha habido destrozos ni heridos , sin embargo, se apresuraron a recordar que el mes de septiembre está cada vez más cerca, conocido por supuesto incremento de sismos.

La Coordinación Nacional de Protección Civil también confirmó que no había ningún reporte de daños en las zonas donde ocurrieron los sismos, tampoco lesionados.

Asimismo, explican que, incluso, en un nivel más amplio, diciembre es el mes con mayor frecuencia de movimientos telúricos, sin embargo, esto no implica que los temblores sean más fuertes.

“Los sismos no pueden predecirse. Y esto hay que tomarse muy claramente desde ambos puntos de vista: no podemos decir cuándo va a ocurrir un sismo, pero tampoco vamos a poder asegurar que no van a ocurrir sismos”, dijo Jorge Aguirre, del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

