“Si nos guiamos por la historia de los sismos importantes, nos daremos cuenta que esta distribución no tiene un pico en septiembre , si es que la muestra se toma suficientemente amplia”, reveló Arturo Iglesias Mendoza , jefe del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Asimismo, explican que, incluso, en un nivel más amplio, diciembre es el més con mayor frecuencia de movimientos telúricos , sin embargo, esto no implica que los temblores sean más fuertes.

Mientras, según el Servicio Simológico Nacional de México, el mes que más temblores acumuló en los últimos 121 años es diciembre, con 12 terremotos. Antes, está septiembre, con 11; enseguida, junio con 10.

Sin embargo, el recuerdo de los cuatro temblores más imponentes en México hace que miles de habitantes relacionen este mes con los sismos, especialmente los capitalinos que vivieron los temblores de 1985 y 2017, ambos el 19 de septiembre. Y los del 2017 y 2021, también en la misma fecha.

“Esto es una percepción. Percepción válida, percepción lógica de la gente, porque estamos acostumbrados a medir los fenómenos naturales a escala de la vida humana, lo cual no siempre es el punto de vista más adecuado”, aclaró el sismólogo Luis Quintanar.

Con ello, los científicos de la SSN y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), confirman que es imposible predecir los sismos.

“Los sismos no pueden predecirse. Y esto hay que tomarse muy claramente desde ambos puntos de vista: no podemos decir cuándo va a ocurrir un sismo, pero tampoco vamos a poder asegurar que no van a ocurrir sismos”, concluyó Jorge Aguirre, del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

“Sabemos que existe una cierta actividad sísmica debido a la dinámica de la Tierra y que eventualmente vamos a seguir teniendo sismos en México, pero no sabemos ni cuándo, ni a qué horas. Y no podemos ni asegurar que no vaya a haber sismos, ni asegurar que vaya a haber sismos en algún lugar o en alguna fecha”, reviró.

