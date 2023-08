Sergio Mayer se vuelve a ‘destapar’; ¿buscará jefatura de la CDMX?

El actor y cantante Sergio Mayer mostró su interés en regresar al ámbito político, luego de liderar el Team Infierno en La Casa de los Famosos; se presume que podría aspirar para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Durante una entrevista con Maxine Woodside hizo públicas sus intenciones. Cabe destacar que, anteriormente, Mayer fungió como diputado federal por Morena, en el periodo de 2018 a 2021. Por ello, aseguró sentirse listo para volver al mundo político.

“He tenido yo el beneficio y la bendición de Dios, de la vida, de la gente, de que tengo trabajo, tengo salud, tengo una familia divina, y está muy bien todo ¿Por qué no retribuir y regresar un poco a través de la labor social o como representante?”, anunció.

Fue apenas durante su participación en LCDLF que instó a los televidentes a votar por él, pues su triunfo sería representativo para la CDMX; esta acción fue vista como un “destape” de Mayer, empero, éste declaro que utilizaría el dinero ganado para apoyar fundaciones capitalinas.

“Cuando fui diputado, y ustedes lo pueden constatar, cumplí con el 98% de mis asistencias y mis compromisos y ahí está en la página, porque cuando me comprometo, ya lo vieron, me voy hasta el fin” declaró, momentos después de abandonar La Casa de los Famosos.

Su deseo por gobernar la Ciudad de México también lo expresó en 2022, cuando recordó que el actor Arnold Schwarzenegger lideró en California.

”Yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste”, aseveró. Mientras, en una entrevista con Yordi Rosado, indicó que, a corto plazo, quiere ser senador o Jefe de Gobierno en la CDMX.