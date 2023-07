Yordi Rosado debuta en Imagen Televisión; conduce programa de concursos

Yordi Rosado es el conductor del nuevo programa de Imagen Televisión, “Bingo Blitz”, que inicia hoy sus transmisiones.

Para el conductor es la primera vez que presenta un programa de concursos en México, aunque ya lo había hecho en el extranjero. Este proyecto fue respaldado por Grupo Imagen y cuenta con una impresionante tecnología: la máquina de bingo más grande del mundo. Con dimensiones de 60 a 70 metros, esta máquina utiliza bolas de tamaño real, lo que le brinda un aspecto novedoso.

Rosado compartió en una entrevista: “Es un programa que, aunque tiene una gran apariencia, también tiene un gran corazón. Hay mucha interacción, charlas y una gran energía positiva con la gente. Claro, no todos ganan, al final es un juego de azar, pero es realmente emocionante”.

“Bingo Blitz” es un formato en el que la televisora apostó por el uso de tecnología generada por computadora (CGI) para crear una producción rentable y de alto valor. Esto ha permitido transformar un sencillo set en un formato espectacular nunca antes visto en la televisión mexicana.

El conductor reflexionó sobre cómo la tecnología puede eliminar ciertos elementos, incluso seres humanos, pero al mismo tiempo brinda recursos para el formato del programa. “Una tecnología puede, de alguna manera, eliminar muchos elementos, inclusive humanos, que se podrían necesitar, pero por otro lado nos da un recurso fantástico que quizá antes no podía porque aquí no es Inteligencia Artificial, es la tecnología en beneficio de este formato. Sí, sí te elimina una gran escenografía, te elimina quizá gente, escenógrafos que le estén poniendo o iluminadores, pero por otro lado le da la posibilidad a que muchísima gente pueda tener una escenografía así en su foro, que quizás antes no la podría tener”.

Comparando esta situación con la evolución que Yordi Rosado ha tenido en YouTube, donde creó su propio canal sin la necesidad de una televisora con cámaras y satélites, el también productor destacó que la tecnología está ayudando enormemente, aunque implica la eliminación de algunas personas. Sin embargo, otorga a todos la oportunidad de hacer cosas que antes no era posible, lo que equilibra la situación.

Hoy, a las ocho de la noche, comenzará la historia de “Bingo Blitz”. Cada semana, un famoso jugará junto a una persona del público para competir por ganar el bingo. En el primer programa, la actriz Martha Higareda será la madrina de transmisión, tras su entrevista con Yordi en mayo pasado, la cual se volvió tendencia debido a las declaraciones de la protagonista de “No manches Frida”.