Sheinbaum ‘defiende’ a García Harfuch, asegura que no intervino en “verdad histórica” de Ayotzinapa

Sobre la participación de García Harfuch en el proceso interno de Morena y sus aliados con el que se definirá la candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la morenista subrayó que “ni el presidente del partido ni yo estamos favoreciendo a una u otra persona, muy mal haríamos en eso. Nosotros lo que hacemos es facilitar las condiciones para que se pueda participar en las encuestas. No tenemos favoritos; no hay una persona u otra, sino que sencillamente se abre el espacio para que todos y todas puedan participar”.

Explicó que durante muchos años llegaron inversiones a ciudades fronterizas, pero no se tradujo en una mejora de la calidad de vida. También, refirió la necesidad de acelerar la transición energética en el país.

En materia de seguridad, destacó que la reducción de los delitos de alto impacto, casi en la mitad durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se logró, entre otros aspectos, porque se dotó de una capacidad de investigación a la policía capitalina, por lo que se inclinó por replicar ese modelo en la Guardia Nacional, además de atender las causas que originan la delincuencia.

De igual forma, expuso que el Poder Judicial “tiene una responsabilidad en la pacificación del país”.

La nueva líder de la cuarta transformación insistió que mantiene la mano extendida a quienes deseen sumarse a este movimiento, y en el caso del ex canciller Marcelo Ebrard, la mano “siempre seguirá extendida... en este caso es una decisión de él, no de nosotros”.

Y luego que la Secretaría de la Defensa Nacional le ofreció un plan de seguridad tanto a ella como a la virtual abanderada presidencial del frente opositor, explicó que pidió a la dependencia que en el acompañamiento el Ejército no esté “pegado ahí para que no podamos estar cerca de la gente, no. Si no, a lo mejor, en algún lugar en donde podamos tener alguna vigilancia”.

Además, anunció que prepara para finales de octubre una gira por varias ciudades de Estados Unidos, como respuesta a las constantes invitaciones que ha recibido de los connacionales que radican en ese país.

Con información de La Jornada