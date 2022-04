Si no lo veo, no existe: Adán Augusto niega haber hecho proselitismo en Coahuila pese a videos

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López insistió en negar que se encontraba haciendo proselitismo a favor de la Revocación de Mandato durante su visita a varios estados de la República, entre ellos Coahuila.

Encarado por reporteros que cuestionaban sus actividades proselitistas pese a veda electoral, Adán Augusto replicó molesto que no sabía de la existencia de dichos videos, por lo que se negó a opinar al respecto.

“No los he visto, los videos. No puedo opinar sobre algo que no he visto”, respondió a los periodistas.

Por otra parte, el secretario aseguró que no está haciendo proselitismo a favor de la Revocación de Mandato, pese a las grabaciones y fotografías que se filtaron recientemente.

“El presidente no está en campaña, entonces no puede haber hecho campaña con él”, decía el funcionario a los medios de comunicación.