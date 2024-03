‘Te estoy dando puras caricias’, difunden otro video de agresión a transportistas en Acapulco

Sin embargo, en su intento de cubrirse y frenar la agresión, la víctima levanta los brazos para taparse el rostro , pese a que los agresores le ordenan que se quite las manos.

De acuerdo con el polémico vídeo, uno de los agresores cuestiona al transportista por no cumplir con los reportes diarios que le ordenaron que hiciera, mientras lo abofeteaba y golpeaba con el puño cerrado al hombre que estaba sentado en una silla de plástico ; “son puras caricias las que te estoy dando” , se puede escuchar en el video.

TE PUEDE INTERESAR: Caen policías de Guerrero relacionados con el asesinato del normalista de Ayotzinapa

“Qué les dije güey, no soy su pendejo de nadie, baja las manos”, ordena un hombre de playera negra, pantalón de mezclilla y tenis oscuros. “Me dijiste que reportara, pero yo le dije que me diera una oportunidad porque no tenía celular”, suplica el transportista, quien intentó mediar la situación.

En días anteriores, también se viralizó la tortura a dos operadores de transporte público, quienes son agredidos, en los videos se escucha que les exigen que cumplan con los reportes y con un uniforme completo para que puedan trabajar.