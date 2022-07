Temen familiares por posible ‘retraso’ en repatriación de migrantes fallecidos en tráiler en Texas

TEXAS, EU.- Después de haber identificado a su hermano Josué Díaz a través de fotografías, Noel sigue sin poder ver el cuerpo y teme que la repatriación se alargue a causa de las fiestas nacionales en Estados Unidos por motivo de la celebración del día de la Independencia el 4 de julio. “Se pone peor la cosa”, dijo Noel.

“Lo había pensado y se lo comenté al cónsul”, dijo Noel a El Universal sobre el retraso burocrático a causa de estos días. Sin embargo, contó que le dijeron que el tramo para la repatriación duraba de 7 a 10 días normalmente, pero que le ayudarían a tratar de “empujarlo”.

“Hasta no ver no creer porque no hemos visto nada del consulado, es un retraso. Estamos donde estamos por lo que nosotros nos hemos movido. Mejor dicho, me he movido de arriba pa’ abajo. El consulado me dijo que me iba a hablar, que me mantuviera al tanto, pero a ver si es cierto. Sé que no trabajan sábado y domingo, y menos el lunes (4 de julio)”, platicó Noel con tono de angustia.