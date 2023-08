‘Tengo mi conciencia tranquila’, AMLO dice no temer por su seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no temer por su seguridad porque “tengo mi conciencia tranquila y no tengo ningún temor porque los adversarios se portan bien, no pasan de los insultos, no hay mayor perversidad. Es una molestia de tipo político e ideológico”.

Señaló que en muchos de esos casos, los críticos más que empresarios eran traficantes de influencias porque en términos generales los empresarios mantienen negocios prósperos con ganancias razonables.

TE PUEDE INTERESAR: Rechaza AMLO que sus declaraciones influyan en el proceso electoral

En este contexto, insistió que en términos generales los niveles de ingresos de la población han mejorado, pero especialmente entre los más pobres de la sociedad

Por ello, destacó que algo que le genera satisfacción es que su visión de que por el bien de todos primero los pobres, se ha empezado a concretar con el hecho de que este sector ha sido el más beneficiado de las políticas