Tienen Monreal y Sheinbaum ‘reunión amigable’

Al salir de la reunión, el legislador habló con medios de comunicación presentes y mencionó que la reunió se llevó con un gesto de cortesía política y unidad para toda la clase política al interior del partido guinda, asegurando que no existe diferencias en él.

Además, recordó que se ha reunido con los tres aspirantes de la candidatura, “me he reunido con los tres, me he reunido con Marcelo Ebrard, a quien estimo y respeto. Me he reunido con Adán Augusto en un par de ocasiones por razones de trabajo y también de estimación. Me he reunido con la jefa de Gobierno este día y me reuniré otras ocasiones, pero es un mensaje de unidad, de civilidad, de una actitud de nivel superior y de trato”, respondió.

Cabe destacar que tanto el coordinador de Morena como la jefa de Gobierno de la CDMX, como el titular de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores, cuentan con aspiraciones para la candidatura del partido morenista a la candidatura presidencial de 2024.