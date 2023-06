‘Todo nos copian, pero mal’, dice Mario Delgado sobre método de la oposición; aspirantes muestran dudas

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, puntualizó que el método de selección de la alianza Va por México es “un circo, una simulación y un choro”, además, apuntó que las impugnaciones de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Revolución Democrática en contra de las “corcholatas” ya no tenían sustento.

“Todo nos copian, van a hacer lo mismo, pero mal”, sentenció, y dijo que el proceso carecía de transparencia, pues no se explicó cómo se financiarían los aspirantes del PRI-PAN-PRD.

“No sé, por ejemplo, si van a poner algún tipo de filtro, pregunta de manera honesta y hasta inocente ¿Margarita Zavala va a poder recabar firmas o ella va a auditar las firmas que levanten los demás? No sé si lo pueda hacer y no sé si Jesús Zambrano va a ser el encargado de organizar la primaria, porque acuérdense cómo organizaba las primarias del PRD, pero bueno, son preguntas que no se saben”, dijo en tono de burla.

Apenas esta mañana, Va por México anunció que su método de selección sería a través de la recolección de firmas, foros por todo el país, y una encuesta similar a la de Morena. Al respecto, Delgado aterrizó que “comenzaron mal porque desde el primer día se les fueron varios”.

“Lo que sí es que hay deserciones desde antes, Sergio Aguayo, Germán Martínez dijo que se baja porque no le gustaron las reglas, también Mauricio Vila fíjense, ahí sí hay que reconocer que era un gobernador bastante decente”, dijo.

Reiteró que el proceso era una “especie de circo”, porque la decisión ya estaba tomada: “La tomó la cúpula y el gran elector no es de palomita, sino de X de Claudio X. González, pero van a dar este espectáculo”, lamentó.

ASPIRANTES DUDAN MÉTODO

Sobre lo elegido por los líderes de las bancadas, algunos aspirantes se mostraron en desacuerdo o con dudas. Entre ellos, la senadora panista Xóchitl Gálvez declaró que “analizaría” su participación, pues no le parecía que la consulta directa sea física.

Mientras, Lilly Téllez se dijo con “muchas dudas”, y revisaría el método con sus abogados. Incluso, en sus redes sociales, difundió al hasta 50 preguntas que “se quedaron sin respuesta”, entre ellas, las casas encuestadoras que harán los estudios de opinión, y si los mismos aspirantes podrían hacer encuestas espejo.

“Son algunas cuestiones sobre transparencia, algunas cuestiones legales para evitar que este gobierno que es tan tramposo nos inhabilite. Hay muchos puntos finos, el diablo está en los detalles, entonces quiero analizar a fondo los detalles porque es demasiado importante a lo que vamos y quiero dar los pasos firmes”, aclaró a Latinus.

Gustavo de Hoyos también cuestionó el proceso, y dijo que el próximo lunes aclarará si participará o no en la contienda.

Hasta ahora, Santiago Creel, Claudia Ruiz Massieu, Juan Carlos Romero Hicks, Ildefonso Guajardo, Silvano Aureoles, José Ángel Gurría, Jorge Luis Preciado, Enrique de la Madrid y Alejandro Murat, han levantado la mano para la contienda.