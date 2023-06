‘La oposición está en la lona’, asegura Mario Delgado

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que, mientras la oposición se encuentra “en la lona, derrotada y sin liderazgos”, Morena y sus aliados han logrado organizarse con miras a dar continuidad a la Cuarta Transformación en 2024 en unidad.

Esto demuestra “la fortaleza de nuestro movimiento, que es más cercano al pueblo y que en 23 entidades ha demostrado contar con el apoyo de los ciudadanos”.

TE PUEDE INTERESAR: Mario Delgado lanza advertencia a Ebrard; propuestas de gobierno ‘lo ponen en riesgo’, asegura

Tras dar a conocer los acuerdos alcanzados con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con quienes se ha formado lo que considera “una de las alianzas electorales más exitosas de las que ha habido registro”, el dirigente morenista exhibió los intentos infructuosos de la alianza opositora por presentar un proyecto coherente.

Según Delgado, su único objetivo es que regrese la corrupción, el saqueo de los bienes nacionales y el privilegio de unos pocos sobre la mayoría.

“Hoy la oposición está en la lona, está derrotada, no tiene liderazgos, no tiene idea y, por supuesto, no tiene proyecto de país. Su alianza es de intereses y complicidad, ya que son responsables de la degradación que han sufrido varias generaciones, pero afortunadamente esta coalición está quedando en el pasado. Nosotros seguimos reafirmando este movimiento para ganar en 2024”, afirmó Delgado.

Añadió que la alianza Morena-PT-PVEM reconoce que el problema fundamental de México es la corrupción e impunidad de sus élites, y contrastó este proceso con el que lleva a cabo la coalición Juntos Haremos Historia, que se caracteriza por la equidad y reglas claras.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Todo les gusta copiar’ porque carecen de propuestas y proyectos, dice Sheinbaum sobre oposición

“Nuestra encuesta será un instrumento que garantice tener de manera fiel y sin interferencias la decisión del pueblo, de quien debe darle continuidad a este proceso de transformación”.

Mario Delgado reiteró que Morena y sus aliados impulsarán el Plan C, que significa la continuidad del cambio, llevando la Transformación a los espacios de la vida pública donde todavía prevalecen los intereses de la derecha por encima de las necesidades del pueblo.

“Vamos a ganar el futuro ganando en 2024, por eso buscamos obtener 33 millones de votos, para ganar la Presidencia de la República, obtener la mayoría en el Congreso y seguir impulsando las reformas constitucionales que aún nos faltan, para acabar con esos reductos del conservadurismo que aún promueven la corrupción y los privilegios, y para poder llevar la transformación a fondo también al Poder Judicial”, subrayó.

Con información de medios