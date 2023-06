Trump niega que será acusado en investigación de documentos clasificados

El expresidente Donald Trump negó el miércoles los informes que afirman que los fiscales federales le han notificado que probablemente pronto enfrentará una acusación en la investigación del Departamento de Justicia por su presunto mal manejo de documentos clasificados.

“Nadie me ha dicho que estoy siendo acusado, y no debería estarlo porque no he hecho NADA malo”, escribió el expresidente de 76 años en una publicación de Truth Social.

“Pero he asumido durante años que soy un objetivo del Departamento de Justicia y el FBI ARMAS, comenzando con Rusia HOAX, el Informe Mueller ‘No Collusion’, Impeachment HOAX # 1, Impeachment HOAX # 2, la PERFECTA Ucrania. Llamadas telefónicas y varias otras ESTAFAS Y CAZAS DE BRUJAS”, agregó Trump.

La campaña presidencial de Trump para 2024 también envió un correo electrónico a sus partidarios el miércoles con una carta firmada por el expresidente que dice que está monitoreando la evolución de la situación.

“Hasta el momento en que les escribo esta nota, NADIE me ha dicho que estoy siendo procesado. Estoy viendo cómo se desarrolla todo en tiempo real, tal como eres”, dice la carta.

“Pero también he leído INFORMES FILTRADOS de que el abogado especial designado por Biden le está pidiendo a un gran jurado de Washington, DC que me acuse...”, agrega Trump.

Las misivas del expresidente se producen después de un informe del miércoles de Just the News que indica que el equipo del fiscal especial Jack Smith informó a los abogados de Trump en los últimos días que los cargos relacionados con el mal manejo de la información de defensa nacional, declaraciones falsas y obstrucción de la justicia podrían presentarse contra Trump tan pronto como sea posible, como esta semana.

El informe también afirma que el Departamento de Justicia se ha negado a retrasar la acusación prevista para investigar las denuncias de que un miembro del equipo de Smith trató de influir en un testigo discutiendo un puesto de juez federal con el abogado del individuo.

Político informó el miércoles que los fiscales federales notificaron a Trump sobre la posible acusación en una “carta de destino”, que se envía a aquellos que probablemente serán acusados por un gran jurado para darles la oportunidad de testificar antes de que se presente una acusación.

El informe señala que los fiscales consideran a las personas como “objetivos” cuando hay “pruebas sustanciales que vinculan” a la persona “con la comisión de un delito”.

The New York Times, citando dos fuentes, también informó el miércoles por la noche que el equipo legal de Trump recibió la llamada carta “objetivo” de los fiscales, lo que sugiere que la investigación dirigida por Smith estaba casi completa con una posible acusación en el horizonte.

Si Trump es acusado en el caso de documentos clasificados, sería su segunda acusación desde que dejó el cargo.

Trump, el favorito de las primarias presidenciales republicanas de 2024, recibió una acusación de un gran jurado de Manhattan en marzo relacionada con los pagos de dinero secreto realizados a la estrella porno Stormy Daniels en el período previo a las elecciones de 2016.

Es el primer presidente actual o anterior de los Estados Unidos en ser acusado de cargos penales.

Trump sorprendió a sus seguidores de Truth Social antes de su acusación en Manhattan al declarar el 18 de marzo que sería arrestado el 21 de marzo en relación con el caso, y pidió a sus seguidores que protestaran por su arresto supuestamente inminente.

El expresidente no fue acusado por el gran jurado de Manhattan hasta el 30 de marzo. Fue arrestado y procesado en el caso el 4 de abril.

En una publicación de Truth Social el lunes, Trump sostuvo que “no hizo nada malo” en relación con su manejo de documentos confidenciales, y se refirió a la investigación del gobierno sobre el escándalo de documentos clasificados del propio presidente Biden como razones por las que no debería enfrentar cargos.

“¿CÓMO PUEDE ACUSARME A MÍ, QUE NO HICE NADA MAL, CUANDO NINGÚN OTRO PRESIDENTE FUE ACUSADO, CUANDO A JOE BIDEN NO SE LE COBRARÁ POR NADA, INCLUYENDO EL HECHO DE QUE TIENE 1850 CAJAS, LA MAYORÍA CLASIFICADAS, Y ALGUNAS QUE SE RETROCEDEN A SU DÍA EN EL SENADO CUANDO INCLUSO LOS SENADORES DEMÓCRATAS ESTÁN CONMOCIONADOS”, escribió Trump en la publicación en mayúsculas.

Trump ha argumentado anteriormente que todo lo que tomó de la Casa Blanca fue desclasificado, afirmando que un presidente tiene la autoridad para desclasificar material “incluso pensando en ello”.