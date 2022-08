Cuando la noticia ocupaba ya todos los noticiarios rusos, el padre de la víctima mortal, Aleksandr Duguin, hizo suya la versión del FSB y difundió, a través de su amigo Konstantín Malofeyev, conocido como el magnate ortodoxo con fuertes intereses en la región del Donbás, una breve declaración:

“Como resultado de un atentado perpetrado por el régimen nazi de Ucrania, el 20 de agosto frente a mis ojos asesinaron del modo más cruel con una bomba a mi hija, Daria Duguina. (...) Los enemigos de Rusia la mataron por la espalda.”

Tras elogiar las virtudes de su hija, Duguin concluyó con estas palabras: “no nos pueden doblegar, no pueden someter a nuestro pueblo con golpes tan insoportables. Querían contener nuestra voluntad con un terror sangriento contra los mejores y más vulnerables de nosotros. No podrán. Nuestros corazones no anhelan sólo venganza y justicia. Eso no va con nosotros, no va con los rusos. Sólo necesitamos nuestra victoria. Mi hija puso su vida en ese altar. ¡Así que, por favor, ganen (la guerra)!”

La víspera, la politóloga Tatiana Stanovaya comentó en Twitter: “el asesinato de Duguina crea condiciones que nutren la demanda de un liderazgo político más radicalizado que el del propio presidente Vladimir Putin. Y el Kremlin se ve obligado a satisfacer esa demanda”.

De acuerdo con su lectura de los hechos, el asesinato “radicaliza y aumenta el descontento hacia las autoridades por parte de los sectores más conservadores, que consideran que el Kremlin adopta una posición endeble cuando se traspasan las líneas rojas que él mismo fija”.

El diario Nezavisimiya Gazeta, que aspira a mantener cierta neutralidad frente al Kremlin sin asumirse de oposición, titula este lunes la nota sobre el atentado así: “El asesinato de la hija de Duguin pueden convertir a los conservadores en radicales” y pone este balazo: “La tragedia puede aumentar el descontento de los partidarios de la OME (operación militar especial) respecto de las ‘acciones indecisas’ de Rusia en Ucrania”.

Con información de La Jornada

