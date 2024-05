Une la corrupción y el odio al PAN y PRI: Sheinbaum

CHIHAUHA, CHIH.- La candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, afirmó que el 2 de junio el país tomará una decisión trascendental en las urnas sobre si volver a lo de antes o darle continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación.

En un evento desde Chihuahua reiteró el llamado a los ciudadanos para que no vendan su credencial de elector, y acusó a los partidos de oposición de dedicarse a esta práctica y ofrecer mil pesos por ella.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es una vil calumniadora’, AMLO critica a Anabel Hernández por ligarlo con el narco

“Ellos se han dedicado a comprar votos en el último mes, si o no. Ahora no compran voluntades, ahora compran la tarjeta, la credencial de elector, ofrecen mil pesos porque no quieren que el pueblo de Chihuahua ejerza su voluntad, su derecho, nada de andar vendiendo la credencial de elector (ya que) es el arma pacífica más poderosa que tiene el pueblo de Chihuahua para poder definir su destino y voluntad”, destacó.

La exmandataria capitalina aseguró que a los partidos de la alianza “Fuerza y Corazón Por México” los unen los negocios, la corrupción, la calumnia y la mentira.