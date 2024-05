‘Es una vil calumniadora’, AMLO critica a Anabel Hernández por ligarlo con el narco

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la periodista Anabel Hernández, a pocas semanas de que la comunicadora publicó su más reciente libro: La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa, en el cual lo acusa de haber recibido dinero por parte del narcotráfico para las campañas presidenciales del 2006, 2012 y 2018.

En La Mañanera de hoy, el mandatario mostró una gráfica con la que aseguró que tiene 75% de aprobación entre la población, a pesar de que fue señalado de tener nexos con el narcotráfico y haber sido llamado narcopresidente, tras los artículos publicados por el periódico The New York Times, Propublica y el libro de Anabel Hernández.

Por ello, López Obrador dijo que la periodista es una “escritora de ficción” y la llamó “una vil calumniadora”, afirmando que no tiene pruebas de ninguna de las acusaciones que ella ha hecho en su contra.

Asimismo, recordó que en una ocasión Anabel Hernández lo visitó en su oficina de campaña, en alguna de las elecciones presidenciales del 2006 o del 2012; sin embargo, puntualizó que no ha tenido “nada que ver con ella”.

“Miren lo que les ha servido, lo de narcopresidente, del New York Times y el mejor periodista del Mundo y la gran escritora”.

-¿Anabel?

“Sí, de ficción. Creo que la vi una vez, fue a la oficina nuestra de campaña, no sé si el 2006 o el 2012, una de esas campañas y no sé, a lo mejor nos los aclaran y me gustaría que escribieran sobre ella, sobre la impresión que tienen de ella, no sé si fue con Federico Arreola, o el que fue el director del Reforma, pero al inicio, Ramon Alberto Garza, uno de ellos fue, pero no he tenido nada que ver con ella, lo que si les puedo decir, con todo respeto es que es una vil calumniadora, no tiene ninguna prueba de nada, de nada, y se atreve hasta compararme con García Luna”, platicó en Palacio Nacional.