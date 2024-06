Urge plan B para evitar inundaciones en Saltillo: experto

La determinación de reservas territoriales es una alternativa a la inversión en drenaje pluvial para evitar inundaciones en Saltillo, señaló el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas en Coahuila, José Ruiz Fernández.

Según Ruiz, el modelo de urbanización que tenemos en la ciudad, ha provocado una impermeabilización de una buena parte del suelo urbano.

TE PUEDE INTERESAR: Se beneficia campo con lluvias de tormenta tropical: Desarrollo Rural de Saltillo

“Considerando que nuestra ciudad se encuentra en una pendiente continua en la mancha urbana, al contar con una absorción cada vez más limitada de escurrimientos, aumenta el volumen y la velocidad del agua, generando un importante riesgo para el norte de la ciudad”, explicó.

Lo anterior quedó en evidencia esta semana luego de que las lluvias por la tormenta tropical ‘Alberto’ provocaron inundaciones al norte de la ciudad y en el municipio de Ramos Arizpe.

Los 82 milímetros de lluvia que se registraron de manera oficial se acumularon en pasos a desnivel como el deprimido del cruce entre Emilio Arizpe y Periférico, así como el vado en José Musa de León, entre José Narro y Los Valdés.

Ante lo anterior, Ruiz Fernández indicó que si bien la inversión en drenaje pluvial es importante, también existen otras acciones necesarias “que se deben adoptar para reducir el potencial de daño por lluvias”.

Entre estas, indicó, se encuentra el cambio en el modelo de urbanización, lo que supone distintas estrategias como la determinación de reservas territoriales para garantizar más espacio urbano para superficies permeables, como áreas verdes, así como el modelo que ya se ha adoptado de parques inundables, también conocidos como parques hundidos.

Agregó que además de ser una alternativa necesaria a la inversión en drenaje pluvial, también es más barata, pues implica el uso de terrenos ociosos como los baldíos.

Si bien se pueden establecer reservas territoriales por adquisición de predios, lo que resulta costoso, sería respecto a la obra civil para la creación de parques inundables, de jardines de lluvia, y demás formas de infraestructura verde.

“En general, las intervenciones de infraestructura verde son económicas, pero se requiere una cantidad importante de intervenciones para poder mitigar sensiblemente avenidas importantes de agua”, detalló.

Sin embargo no descartó que este tipo de intervenciones puedan ser financiadas con recursos privados o mixtos, ya que los beneficios se generan a los lugares donde se establecen como son la arborización, el establecimiento de jardines urbanos y el impacto en los microclimas urbanos.

“Los drenajes pluviales sólo dejan pasar el agua, evitando que esta se infiltre en la mancha urbana, por lo que no son la solución más adecuada, aunque es importante en condiciones como las que estamos padeciendo de impermeabilización del suelo urbano”, detalló.

INFRAESTRUCTURA VERDE, TAMBIÉN NECESARIA

Además de las mencionadas, el docente de la Universidad Autónoma de Coahuila agregó que se deben adoptar intervenciones de infraestructura verde que favorezcan la retención de agua y su infiltración para recarga del acuífero.

“Es particularmente necesaria la limpieza regular de los sistemas de drenaje pluvial existentes para evitar obstrucciones, lo que va directamente asociado con una mejor gestión de los residuos sólidos urbanos, estableciendo multas más severas para quienes no dispongan adecuadamente su basura y la tire en el espacio público”, apuntó.

Además debe existir una campaña permanente de concientización ciudadana sobre la importancia de evitar tirar basura en las calles y cómo esto afecta la infraestructura existente de drenaje pluvial, poniendo en riesgo su propia integridad y su patrimonio, apuntó Ruiz.

También para evitar inundaciones, Ruiz recordó que es necesario el trabajo permanente de recuperación de la infraestructura pluvial natural, es decir, arroyos de la ciudad, así como las zonas de infiltración, muchas de estas en el norte de la ciudad.

Esta semana VANGUARDIA publicó que la dirección de Medio Ambiente y Espacios Urbanos de Saltillo ha retirado poco más de 90 toneladas de basura de los arroyos en lo que va del 2024.

No obstante, apuntó la titular de la dependencia, Sofía Franco Villalobos, no ha podido sorprenderse a alguna persona en flagrancia tirando basura, por lo que no ha habido detenciones al respecto en el año.

Ante ello, indicó, se han colocado letreros en los cuerpos de agua para advertir e invitar a la ciudadanía a no tirar desechos en los arroyos.