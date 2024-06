¡Llega el Corona Capital 2024! Preventa, artistas invitados, costo de los boletos y fechas: Todo lo que debes saber

¿QUIÉNES SON TODOS LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARÁN EN EL CORONA CAPITAL 2024?

A continuación, se presenta el desglose de los artistas por día:

ARTISTAS QUE SE PRESENTARÁN EL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE EN CORONA CAPITAL

Headliners: Green Day, Toto, y Zedd

- Air Yel

- Alice Phoebe Lou

- BadBadNotGood

- Blonde Redhead

- Blü Eyes

- Brigitte Calls Me Baby

- Cage The Elephant

- City And Colour

- Clairo

- David Kushner

- French 79

- Honne

- Isabel Larosa

- James Vincent McMorrow

- Lo Moon

- The Beaches

- The Mars Volta

- The Vaccines

- The Yussef Dayes Experience

- Tops Twin Shadow

- Two Another

- Very Nice Person

- Warpaint

- Water From Your Eyes

ARTISTAS QUE SE PRESENTARÁN EL SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE EN CORONA CAPITAL

Headliners: Shawn Mendes, Melanie Martínez, y New Order

- American Football

- Bbnos

- Black Pumas

- Boy Harsher

- Busted

- Charlotte Day Wilson

- Crystal Fighters

- Del Water Gap

- Ekkstacy

- Explosions In The Sky

- Feeble Little Horse

- Jorja Smith

- Luke Hemmings

- Michelle

- MxMtoon

- Nico Vega

- Petey

- Primal Scream

- St. Vincent

- The Aquadolls

- The Blaze

- Thee Sacred Souls

- Tora

- Travis

- Tyla

- Una Mia

ARTISTAS QUE SE PRESENTARÁN EL DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE EN CORONA CAPITAL

Headliners: Paul McCartney, Queens Of The Stone Age, y Empire Of The Sun

- Bar Italia

- Beach Fossils

- Beck

- Biig Piig

- Cavetown

- Crumb

- Dabeull

- Eyedress

- Hermanos Gutiérrez

- Hurray For The Riff Raff

- Iggy Pop

- Kim Gordon

- Leon Bridges

- Mannequin Pussy

- Maximo Park

- Monobloc

- Natalie Jane

- Night Tapes

- Nothing But Thieves

- Porter Robinson

- Sophie Ellis-Bextor

- Sprints

- The Magic Numbers

- Victoria Canal

- Wisp

- Zimmer90