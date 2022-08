El paradero del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto , quien es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos como lavado de dinero y enriquecimiento ilícito , es crucial para las investigaciones que se desprenden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, Gómez Álvarez dijo que la investigación de la UIF comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021, cuando se tuvo conocimiento de operaciones financieras donde el exmandatario obtuvo beneficios económicos.

El titular de la UIF indicó que se detectó “un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”.

“De agosto de 2019 recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil pesos”, dijo Pablo Gómez.

Asimismo, el titular de la UIF mencionó que esos recursos fueron transferidos a Peña Nieto por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España.

“Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, detalló.

Gómez dijo que el familiar del expresidente registró retiros por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.

Resaltó que de esos depósitos destaca la recepción de recursos en efectivo por más 36 millones 333 mil pesos, “cuyos depósitos resultan relevantes debido a que fueron operaciones en efectivo y no se conoce cuál es la fuente”.

Además de estas transferencias, la UIF detectó que el expresidente Enrique Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas, que presentan irregularidades fiscales y financieras.

El ex mandatario quien dejó el cargo en 2018, cuenta con tres investigaciones por cinco delitos ante la FGR, entre los que destaca el caso OHL, que relacionó a varios miembros de su gabinete y una constructora española. En la actualidad, el ex mandatario no se encuentra en el país y se cree que vive del ‘otro lado del charco’.

Previo a las investigaciones emprendidas por la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Peña Nieto dio de qué hablar por su relación con la modelo potosina Tania Ruiz Eichelmann; en 2021, ambos reaparecieron en la escena pública durante una boda que se celebró en un exclusivo hotel de Punta Cana, localidad de República Dominicana.

Pero, ¿dónde está Enrique Peña Nieto?

Enrique Peña Nieto vive en Madrid, España, en una zona exclusiva conocida como Valdelagua, donde tiene de vecinos a famosos como Penélope Cruz o Javier Bardem, de acuerdo con información de El País. En ese lugar adquirió una residencia de lujo y que se ubica en un terreno de 2 mil 500 metros cuadrados.

Según los datos del diario español, el también ex gobernador del Estado de México obtuvo un visado dorado, el cual se le da a los ciudadanos extranjeros que invierten por lo menos un millón de euros (alrededor de 20 millones de pesos). También cuenta con un local en el barrio de Chamberí, el cual permanece vacío, de acuerdo con testimonios de los vecinos.

Entre las propiedades de Peña Nieto en España también figura un departamento, localizado en el barrio de Almagro (Madrid), el cual vale casi 653 mil dólares (más de 13 millones de pesos); este sitio cuenta con una terraza y el político lo llegó a poner en venta, pero desistió luego de que se hizo pública la investigación de la UIF.

El pasado 7 de julio, Peña Nieto se posicionó con respecto al esquema de lavado de dinero presentado por la UIF y del que dijo lo siguiente.

“Ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales”.

A través de Twitter, el ex presidente mexicano dio tal mensaje y manifestó su confianza respecto a las instituciones de procuración y administración de justicia. De momento, la defensa de Peña Nieto no ha solicitado ningún amparo contra posibles órdenes de presentación ante las autoridades.