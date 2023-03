¿Ya tienes tu Constancia de Situación Fiscal del SAT?.... así puedes tramitarla en menos de un minuto

Sin embargo, muchos no están identificados con la plataforma que el SAT ofrece, y realizar un trámite puede ser muy complicado si no se conoce cómo realizarlo.

Cabe destacar que el SAT permite que toda persona mayor de 18 años, ya pueden obtener su constancia de situación fiscal, con cédula de identificación fiscal, sin necesidad de acudir a las oficinas.

¿Qué es la Constancia de situación fiscal?

La constancia de situación fiscal es el documento por el cual la persona física o moral puede conocer el estatus que tienen ante el SAT.

Es un documento que contiene información clave de los contribuyentes, con la cual se puede identificar y validar tu actividad económica.

Si estás solicitando algún empleo, es común que los reclutadores te soliciten este documento como requisito de contratación.

O en el caso de una persona moral, es posible que, antes de firmar contrato, un cliente solicite la constancia para acreditar que la empresa está debidamente constituida.

¿Dónde sacar la Constancia de situación fiscal?

• Podrás tramitarla desde el sitio web dando clic aquí

• Da clic en ejecutar en línea

• Ingresa tu RFC, contraseña o e.firma y el captcha solicitado.

• Una vez accedas al sitio no es necesario llenar los datos que • aparecen.

• Solo da clic en generar constancia

¡Listo! Se generará un archivo en PDF con tu información. Recuerda descargarla o guardarla en tu equipo o dispositivo móvil.

¿Qué datos fiscales debes ingresar al SAT?

• Nombre

• RFC

• Régimen fiscal

• Código Postal.

Debes saber que está información servirá para que coincida con los del SAT y de esta manera las empresas cuenten con la información necesaria para llevar a cabo la facturación electrónica 4.0, la cual desde el mes de abril será obligatoria.

La intención que se tiene con esta herramienta digital es que los contribuyentes no tengan que hacer filas en las oficinas del fisco, ya que no todos los trabajadores necesitan constancia de situación fiscal, la que solicitan es la cédula para que los trabajadores cumplan con sus pagos en tiempo y forma, de esta manera no habrá multas de por medio.