“Soy muy respetuosa de las instituciones, todos saben que él tiene facultad y yo creo que el contexto no es así, yo lo entendí de manera distinta. Lo que puedo decir es algo que tenemos pendiente en marzo del 2024 y que hay que resolver y creo que esto debe ser una oportunidad en el Senado”.

La legisladora se va para ocupar un cargo público en Durango , su estado natal, indicó en entrevista para Reporte índigo , aunque no quiso especificar más sobre su nueva encomienda.

-¿La iniciativa era de Yolanda de la Torre o del presidente?, se le insistió a la priista.

“Yo no conozco al señor presidente, nunca lo he visto, nunca lo he visto”.

-Pero él (López Obrador) lo hace ver como una imposición al PRI– se le insistió.

“No, yo creo que no fue así, lo están tomando, porque luego la república de Twitter comunica distinto, pero yo creo si ven las imágenes, pues él dice “volveré”, pero no quiere decir que él la haya enviado. Es en un contexto distinto, yo creo que el contexto importa e importa mucho, yo soy respetuosa, ni siquiera lo conozco, nunca lo he conocido, ojalá algún día lo conozca”, respondió la diputada.

Cuestionada porque no espero a que su iniciativa sea aprobada en el Senado para que luego solicite licencia, la legisladora argumentó que en Durango se viven nuevos tiempos y le interesa estar cerca de su estado porque hay mucho que hacer por la entidad.