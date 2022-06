El cronista, como todo aquél que no tiene de qué hablar, hablará hoy del clima. Échele usted la culpa a AMLO, o al calentamiento global, o al crecimiento de la ciudad, o a los agujeros en la capa de ozono; el hecho es que el clima de Saltillo ya no es como era Hay quienes dicen que ya no llueve tanto, y en forma tan regular. Otros señalan que ya no hace el frío de antes. Los más opinan que ahora se ...