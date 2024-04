Checo Pérez saldrá segundo en el GP de China, detrás de Verstappen

Sergio “Checo” Pérez iniciará en la segunda posición del Gran Premio de China, clasificación en la que el piloto mexicano ayudó a Red Bull a obtener la primera línea de salida, teniendo como ganador de la pole position a su compañero, Max Verstappen con una diferencia de .322 décimas.

Checo salvó su sábado en el GP después de estar casi eliminado en la Q1 en una turbulenta pista que no lograba mantener su agarre ante el mal clima que se presenta este fin de semana.

“Fue una clasificación muy intensa, casi me quedo fuera en la Q1. Al final me salvé tras un inicio muy complicado”, indicó el número dos de la clasificación general, que mejoró su rendimiento en las dos siguientes rondas pero no lo suficiente como para cazar a su compañero de equipo, Max Verstappen, quien finalmente se hizo con la ‘pole’.

En la Q2, el jalisciense comenzó a marcar sectores en verde y morado, por lo que al final de su primera oportunidad fue quinto con un 1:34.883, aún así Pérez se quedó muy lejos de Verstappen, quien marchaba en la primera posición con una diferencia de .937 décimas.

La clasificación tuvo una pausa por un choque de Carlos Sainz en la última curva, por lo que Sergio tuvo que aguardar para buscar una nueva vuelta con un juego nuevo de llanta. Al reinicio de la Q2, el mexicano tuvo una buena primera mitad del circuito con récord en el primer sector, para el segundo mejoró su tiempo personal y al final del trazado logró una marca de 1:34.026 que le ayudó a colocarse detrás de Max Verstappen, estando a menos de dos décimas y media de su compañero.

La Q3 tuvo que decidirse en una segunda vuelta, ya que la pole estaba en disputa entre los Red Bull, McLaren, Ferrari y Fernando Alonso, quien estuvo como jinete solitario de Aston Martin.

Con llantas nuevas en su nueva vuelta, Checo comenzó a marcar buenos tiempos en el segundo sector y en el tercero mejoró sus marcas para ubicarse segundo lugar con un 1:33.982 y asegurar la primera línea para Red Bull, mientras que en el tercer cajón saldrá Fernando Alonso.