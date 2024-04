Tal vez las experiencias como ciudadanos, el no tener un trabajo en pantalla o en el espectáculo actualmente o las ganas de “experimentar ” ha llevado a que distintas celebridades disputan un cargo público en esta etapa de elecciones y como era de esperarse la ciudadanía o fanáticos de alguno de ellos no perdonan esta decisión.

“Ellos no saben qué necesidad tienen en las calles, sino tienen para pagar la renta o tienen algún familiar enfermo”, puntualizó la amiga cercana de Wendy Guevara.

“No soy política pero soy una ciudadana que conoce algunos problemas de Cuautla, y me falta conocer otros”, compartió la actriz que contenderá por la alcaldía de uno de los municipios atrapados por cárteles de la droga como la Unión Tepito, Guerreros Unidos y La Familia Michoacana.

En 2022 Brillanti estuvo b ajo el ojo público tr as tener un enfrentamiento público con Galilea Montijo por viejas rencillas, quedando evidenciada sobre filtración de información de la conductora de HOY.

MACKY GONZÁLEZ CON MOVIMIENTO CIUDADANO

La estrella de realities Macky González parece que desarrolló fuerte armadura tras formar parte de los elencos de ‘Exatlon’ y ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ de Tv Azteca y Televisa respectivamente, ya que está propuesta para para buscar un escaño en la Cámara de Diputados por vía plurinominal con Movimiento Ciudadano.

“Jorge Álvarez Máynez contestó lo importante no es la auto percepción que él tenga sobre si ganó o no... lo importante es que la gente se informe, forje su criterio y se percate que hay formas que ya son obsoletas para hacer política. Menos acusaciones más soluciones viables, rápidas y coherentes”, escribió la ex participante de realities tras la realización del primer debate presidencial, confirmando así su apoyo al candidato de Movimiento Ciudadano.