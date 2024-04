Encuentran diario y publicaciones de Miguel ‘N’, presunto asesino de María José y feminicida serial de Iztacalco; así narró sus ataques

Entre estos fragmentos, se incluyen pasajes como: “ No tardé mucho en darme cuenta que tus manos no se movieron” , “Hace tiempo te vi morir, moriste sepultada por pequeños cristales” , y “ Aferrado a un cuerpo inerte , quiero besarte, pero cuando lo hago ya no es lo mismo” .

¿QUÉ ES LO QUE DECÍA EL SUPUESTO DIARIO DE UN CRIMEN DE MIGUEL ‘N’? TE PRESENTAMOS ALGUNOS FRAGMENTOS

— “No tardé mucho en darme cuenta de que tus manos no se movieron. Descubrí que tu cuerpo era duro y me asusté cuando noté que estabas fría. Toqué tu espalda y no era otra cosa más que tu ropa. Toqué tu cuello y no era más que piedra”.

— “Aferrado a un cuerpo inerte, quiero besarte, pero cuando lo hago ya no es lo mismo, no puedo saber si lo deseas o lo rechazas, no me gusta esta sensación, dije que moriría a tu lado, pero esto es diferente”.

— “Hace tiempo te vi morir, moriste sepultada por pequeños cristales. Tu piel se manchó de sangre y tu cuerpo cambió de tonalidad a rojo escarlata. Cubierta de sangre, te puse en un altar y lloré a tus pies. Decidí quedarme contigo, mejor dicho, con tu cuerpo inerte; esperaría que en cualquier momento abrieras los ojos, o simplemente moriría a tus pies”.

— “Pasó algún tiempo para que la sangre de tu cuerpo comenzara acercarse, se formaron grietas que cortaron tu piel, tus dedos comenzaron a partirse y todo tu cuerpo se fragmentaba, te transformabas en polvo. Y la brisa ligera del lugar se llevaba tu cuerpo, pequeñas partículas suspendidas en el aire que volaban a mí alrededor, partículas que alguna vez aspiré y otras tantas penetraban mis ojos. Fue difícil pues aunque yo no quería te fuiste, yo deseaba morir a tu lado pero se volvió imposible”.

— “Esta es una situación muy complicada para mi, espero entiendas. Pensándolo bien me doy cuenta que no solo quiero estar contigo sino que también quiero que tu estés a mi lado, quiero que tu rostro vuelva a expresar tu sentimiento hacia mi, de otra manera moriré de tristeza, de desilusión”.

Estos fragmentos forman parte de una publicación que realizó en su cuenta de Facebook el 25 de octubre de 2015

Las autoridades continúan investigando activamente este caso y se espera que los análisis forenses y de evidencias proporcionen más detalles sobre las actividades y posibles víctimas del presunto feminicida serial.