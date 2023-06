En la preciosa vida se nos van sumando experiencias y compromisos. Vamos conociendo a personas que nos aportan un ejemplo del que aprendemos. Es el caso de Alicia Bárcena Ibarra, hoy titular de la SRE. La conocí en 2009, ya era secretaria ejecutiva de la CEPAL, tuvo esa posición de 2008 a 2002 luego de fungir como jefa de Gabinete de Kofi Annan, exsecretario General de las Naciones Unidas.

La invité a acudir a una asamblea nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). Cautivó por su inteligencia y sencillez a los empresarios allí reunidos.

Luego, en 2011, fui invitado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a la Reunión Preparatoria para América Latina y el Caribe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que se desarrolló del 7 al 9 de septiembre en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile. Al arribar al aeropuerto me empecé a sentir mal, llegué a la cena de recepción y de allí al hospital donde me intervinieron quirúrgicamente de urgencia por un cuadro médico de apéndice. Alicia Bárcena eligió el hospital y estuvo al pendiente de mi recuperación. Hubo siempre quien estuviera de su equipo cerca de mí para apoyarme.

Estaba por surgir el Sector Industrial de Economía Verde en la Canacintra, del que fui impulsor y primer presidente. Fueron años de viajes intensos que incluyeron tres visitas a Nairobi, Kenia, sede mundial del PNUMA. Entonces Dolores Barrientos no era la representante de este programa en México y Guatemala, pero ya estaba en las grandes lides financieras internacionales. Hace una semana, esta querida amiga me recordó de la anécdota del mexicano que no acudió a la reunión por haberse internado en un hospital. Ese mexicano fui yo.

Alicia Bárcena inició sus trabajos profesionales como bióloga, pero siempre fue una líder de amplia gama. En su juventud creó un centro de estudios sobre botánica indígena. Eso me hace respetarla especialmente. La volví a ver en su informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030, al inicio del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, desarrollado del 26 al 28 de abril de 2017 en la Ciudad de México. Ella portaba sobre su vestido un pin con el logotipo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En su informe recalcó algo que sigue vigente: que los países de la Región de Latinoamérica y el Caribe no se ponen de acuerdo porque cada país baja impuestos de diferente manera a las empresas trasnacionales para que hagan inversiones. Aseguró que los países latinoamericanos y del Caribe sufren el dilema del prisionero que no permite la colaboración, y que hay que superar este dilema en materia económica, comercial y fiscal. Esto no ha cambiado mucho. Debo comentar que el dilema del prisionero es un problema que se estudia en la Teoría de Juegos, que ejemplifica que dos personas evitan la cooperación, aunque vaya en contra de los intereses de ambas. La última vez que había hecho comentarios sobre su persona fue en abril de 2017. Entonces escribí: “¿Qué sigue para ella en su meteórica trayectoria que inició como subsecretaria de Medio Ambiente y directora general de Pesca de la extinta Semarnap?”. Lástima que una dama como Alicia Bárcena no pueda contender para la Presidencia de México en las elecciones de 2024.

El próximo viernes 23 de junio asumirá la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores sustituyendo a Marcelo Ebrard. Llamarle “Señora Secretaria”, será la forma justa de nombrar a una persona de su categoría. Con ella se podrá garantizar que los diplomáticos de carrera vuelvan a los lugares que les pertenecen. Eso espero.