Alternancia no, transformación sí

El pasado domingo 5 de junio se agotó el proceso electoral en 6 estados de la República donde se disputaban gubernaturas, de los cuales resultó ganador Morena con 4 de 6 (Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas), respecto a la coalición Va X México (PRI, PAN y PRD) que solo se llevó dos (Durango y Aguascalientes). Con esto, el PRI perdió bastiones importantes como Oaxaca e Hidalgo, estados que jamás habían conocido un proyecto distinto a las diferentes facetas del priísmo.

Tan solo un día después, el 6 de junio, los reflectores nacionales se volcaron al Estado de México y a Coahuila con miras en el próximo proceso electoral para la renovación de gubernaturas y diputados locales que se avecina en 2023; pasados seis días, el banderazo de salida por parte de Morena para dicho proceso electoral, en la capital de Estado de México -Toluca-, donde asistieron las militancias y las y los grandes referentes del partido, dejó ver que no solamente los reflectores se preparan, también lo hacen las fuerzas que buscan la transformación completa del país.

Sin embargo, las y los aspirantes que se visualizan para buscar encabezar el proyecto de la 4ta transformación en Coahuila, han coincidido en una visión política que se queda corta a lo que realmente se disputa; hablan de “alternancia” con un lenguaje político moderado que roza en lo conservador contra lo que realmente necesita el pueblo de Coahuila. Esto se entiende como un cambio aparente de la realidad política pero para que todo permanezca igual, sin modificar la esencia de la vida pública de Coahuila, muy a la manera del gatopardismo político: cambiar todo para que nada cambie, negando u omitiendo el cambio radical que necesita la concepción de política que ha prevalecido en la entidad durante las últimas décadas. Hace falta enmendar el quehacer político, el aparato gubernamental y la relación gobierno-pueblo y pueblo-gobierno que por años se ha perpetuado en una farsa de corte popular de parte de los gobiernos estatales anteriores y el actual, junto con el partido que representan, el Revolucionario Institucional, quienes ven al pueblo como un objeto inhibido políticamente y clientelarmente para sus intereses políticos personales.

Es necesaria la aplicación de políticas públicas de corte popular que privilegien a los sectores más empobrecidos y olvidados de la entidad, no una alternancia de colores que solo cambie el rojo por el guindo y perpetúe las prácticas y lógicas del status quo del régimen neoliberal que predominan en Coahuila. Ya ha pasado. Quién no recuerda aquel episodio del “cambio de la alternancia”, en el año 2000, con el Partido Acción Nacional y el triunfo electoral de la presidencia de México con un Vicente Fox que planteaba en su discurso político una postura contraria a lo que el priísmo y sus distintas facetas propusieron durante el siglo XX, pero que en los hechos continuó e intensificó las políticas del régimen neoliberal para que el sector privado siguiera viviendo bajo el amparo del poder público, engañando a sus electores. En esa etapa de la historia política de México sí se logró la alternación, porque se modificaron las siglas y el color del partido que gobernaba en lo federal, pero no una transformación radical porque las practicas y el proyecto fueron las mismas desde el salinato. Los hechos lo refuerzan; la alternancia política es el cambio aparente del aparato público para que todo permanezca tal cual como ha estado, y así ocurrió hasta el 2018.

La diferencia del triunfo de Morena en la presidencia de la república, respecto a los anteriores gobiernos, es que en el proyecto que encabeza, se está construyendo una transformación radical en la concepción de hacer política y presenta un aparato político que niega el régimen imperante en las últimas décadas, el neoliberalismo, priorizando lo público por lo privado, rompiendo de raíz la forma clientelar de los programas sociales para que no sea discrecionales y constituyan un botín político, si no, que sean dignos, a la altura del pueblo, con carácter constitucional y universal sin ningún matiz discriminatorio. Este proyecto también niega el quehacer político de sobrevivencia por medio de negociar posiciones con tus adversarios, o los que en un tiempo fueron tus adversarios, como sucede en la actual coalición de Va X México, con los partidos que durante años negaron ser lo mismo; se propone acabar con el enriquecimiento ilícito al amparo del poder público, buscando siempre la austeridad gubernamental sin generar gastos en la parafernalia política y mediática, con una visión de gobierno cercana al pueblo y “mandar obedeciendo”, donde el pueblo es el soberano. Otro avance gigantesco se da en la rendición de cuentas en tiempo real con la rueda de prensa matutina -mañanera-, lo que representa una reducción significativa en gasto de comunicación y propaganda, en elogios personales en comparación a otras administraciones, con lo que no se hace culto a la vanidad, sino que se demuestra en los hechos concretos. Con esto se impulsa una pedagogía en la función pública para ser servidores populares con la vocación y la sensibilización de las injusticias que sufre el pueblo.

No debemos olvidar que no se trata de un partido político que se presenta a elecciones electorales solamente: somos un partido que hace política encabezando denuncias sociales, que difunde las injusticias consumadas por el sistema dominante, o que acompaña a los movimientos sociales, porque el origen de nuestra lucha es de una diversidad de luchas sociales que coinciden en principios políticos concretos como no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. No olvidemos que debemos romper con la visión electorera convencional y empezar a profundizar en la transformación radical que comenzó en 2018 porque Morena ha sido, es y debe ser una herramienta de lucha del pueblo de México para que sea el que determine el rumbo de su realidad, y si solo se concibe como un partido electoral como cualquier otro, seremos, en un futuro, solo una opción de alternancia y no de transformación.

No es un reproche para las y los que aspiran a gobernar Coahuila con los principios de Morena y la 4ta trasformación, pero sí un llamado a elevar el discurso político y romper con la imposiciones de la alternancia de un cambio de color por otro, es ir radicalmente por resolver las problemáticas, las injusticas y humillaciones que ha sufrido el pueblo de Coahuila. Se trata de lograr un transformación profunda en el entorno del ente público ir por la solución de raíz en los problemas estructurales que por décadas han dañado severamente nuestro estado, empezando por la corrupción, la impunidad y la pobreza. Si sólo se tiene una visión de alternancia política, de sólo cumplir con la norma democrática de cambio aparente en la realidad política del estado, sin modifica lo esencial, y se cambia de color lo establecido que por años ha dominado Coahuila, se seguirán repitiendo los vicios y lastres que carga Coahuila, sin lograr una transformación completa en la entidad y sin separar el poder politico del económico. La tarea es grande pero jamás imposible ¿se logrará la transformación que el pueblo de Coahuila se merece?

