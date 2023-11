AMLO. Una semana en mentiras

Fue la semana pasada una particularmente difícil para nuestro amado líder, camarada supremo, comandante en jefe, torre de control, casa de cambio, mariscal de campo, Consuelo Duval, refugio de los que delinquen, salud de los que brindan... ruega por nosotros.

Particularmente difícil, digo, por todas las mentiras que tuvo que recetarnos y apuntalar con sus imperecederos e inagotables bonos de popularidad.

TE PUEDE INTERESAR: Halloween. Cómo celebrarlo sin perder su alma en el intento

Y no me refiero a la cantidad, ya que en cualquier semana ordinaria nos asesta cualquier número de mentirillas genéricas, esas con las que tapa los entuertos mayúsculos, y que ya ni nos tomamos la molestia de contabilizar: “estamos trabajando en ello”, “lo vamos a revisar”, “la próxima semana tendremos esa información”, “el General es una persona honesta” y, desde luego, la muletilla de los otros datos.

Pero en dicha semana fue el peso específico de las falsedades lo que cansó el curtido lomo de nuestro venerable pastor macuspano. Veamos:

I. Inició el domingo mismo con la Cumbre Migratoria, un guateque para países de Centro y Sudamérica, de esos que tanto le chiflan a nuestro Señor de las Tlayudas, porque entre líderes de países desarrollados se siente apocado, además de no hablar inglés (y de que ni siquiera lo intenta, como tan conmovedoramente lo hacía Enrique “El Hermoso” Peña Nieto Bebé).

Recibió el presidente López Obrador a sus homólogos LATAM pero, seamos honestos, a pocos les profesa tanto cariño y lealtad como a los más despreciables dictadores de la región: Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. Faltó Daniel Ortega (que también es del club), pero avisó que no podría asistir porque estaría muy ocupado violando algunos derechos humanos.

Fue una cumbre para discutir el fenómeno migratorio, pero al mismo tiempo hacerse todos bien pendejísimos con las causas reales de este complejo y difícil problema.

Y antes que cuestionar la falta de oportunidades y la desigualdad social en los respectivos paraísos bananeros que gobiernan, prefirieron volver a alzar la pancarta del demonio capitalista: los Estados Unidos y sus perversos “bloqueos” económicos.

AMLO afirma que hay un bloqueo “inhumano” que tiene a la isla de Cuba sumida en la miseria y así lo creen todos los que se quedaron instalados en la doctrina socialistoide de los años 60 y 70.

Y ya sea que no cuenta con datos actualizados o simplemente quiere lavarle la cara a sus compinches de la Liga de los Dictadorzuelos, en cualquier caso AMLITO miente al no identificar correctamente las causas que empujan a millones de sudamericanos a un doloroso éxodo hacia el norte. Y desde luego, miente al no reconocer el inhumano trato, cruel e ilegal, que los migrantes han recibido en territorio mexicano desde el día uno de su administración.

Sus compadres Maduro y Díaz-Canel como quiera le siguen la corriente al viejito, que cuando le dan por su lado y le dicen que es el glorioso y gallardo líder que esperaba toda Latinoamérica unida, se pone espléndido y afloja la pasta.

II. En su recrudecido embate en contra del Poder Judicial, AMLO se anotó un tanto al conseguir que el Senado aprobara la extinción de los dichosos fideicomisos del PJF.

AMLO empeñó su palabra con los trabajadores del PJF, asegurándoles que no se verían perjudicados por estos recortes. Por desgracia, la palabra de nuestro Tsekub sin Chanoc está de lo más devaluada para cualquiera que no tenga adherencia a su secta.

Sin embargo, la peor mentira es la razón por la cual el Presidente emprendió esta cargada en contra del Poder Judicial y que, según él, es un asunto de decencia, de mesura y de apego a un principio de austeridad que −como bien sabemos− no impone con el mismo rigor para todos.

Pero resulta que el gasto y presupuesto del Poder Judicial no le incomodó a López Obrador sino hasta muy recientemente, luego de su fallido intento por prolongar el periodo del ministro presidente a modo, Arturo “El Swiftie” Zaldívar y tras fracasar también en la intentona de imponer a su incondicional, Yasmín “La McFly” Esquivel.

TE PUEDE INTERESAR: Ataques al Poder Judicial son un peligro para la democracia, advierte magistrado de Saltillo

No es la honestidad, ni el decoro, ni la transparencia, ni un afán de moderación lo que mueve a AMLO a intentar estrangular al Poder Judicial, es sencillamente el no haberlo podido controlar. Y todo lo que escapa de su control debe ser destruido.

La otra razón que hace evidente lo anterior es que existen otros fideicomisos mucho más onerosos y oscuros, como los del Legislativo o los de las Fuerzas Armadas, mismos que ni siquiera parece recordar. ¿Por qué sólo le dan comezón los del PJF? ¡Exacto! Usted sabe. Y si no sabe, usted y yo sabemos que sí sabe, pero se hace el que no sabe.

III. Por último y ante la tragedia que se abatió sobre Guerrero y el puerto de Acapulco, para sorpresa de nadie, la administración que encabeza la cabeza más blanca de México fue una bola de contradicciones y verdades a medias.

No me alcanza ya para analizar si en efecto el Gobierno Federal y el local actuaron con la debida anticipación y fueron las características particulares del fenómeno las que nos tomaron por sorpresa. Pero minimizar la cantidad de muertos, cuando ni siquiera se han podido contabilizar los desaparecidos son ganas de jugarnos su dedito vacilador en la boca.

Decir que el Ejército se estaba haciendo cargo y tenía la situación bajo control cuando atestiguamos con imágenes los saqueos a pequeños comercios y grandes cadenas, es sólo un ejemplo más del experimentado caradurismo de nuestro Presidente.

TE PUEDE INTERESAR: El Acapulco putrefacto; plan de reconstrucción sólo beneficia al crimen

Y ya en el colmo, salió como de costumbre a responder por uno de sus más fieles allegados, evitándole la pena de comparecer porque, a fin de cuentas, AMLO usa su aprobación para derramarla sobre sus favoritos, en este caso la gobernadora Evelyn Salgado, de quien no se vio ni una sola imagen temprana en el área de la catástrofe.

Desde luego, el “expertise” de Tata Ganso en absolver y excusar a los incondicionales de toda responsabilidad la ayudó a salir bien librada. De manera que la hija de Félix “El Violín” Salgado habría estado en todo momento supervisando las labores de rescate. ¡Muy raro! Con lo que les gusta a los políticos presumirse en las zonas de desastre, es extraño que la gobernadora no nos haya regalado una imagen a tiempo, pero ni para hacer un meme.

Esta fue una semana más en las mentiras del AMLITO, el viejito que pidió ser un Presidente de verdad. Y son desde luego apenas los bulos destacables porque, como dijimos, los del diario ya ni se los contamos.