Atracción, tolerancia, autoconocimiento, confianza y vínculo; parte de lo que encontramos al trabajar para formar una relación

Una de las cosas más asombrosas al formar una relación con otra persona es el proceso de irse abriendo a niveles cada vez mas profundos de conocimiento y autoconocimiento. Hablo de cualquier tipo de relación, del vínculo que hacemos con un amigo, pareja, o miembro de nuestra familia. Es un trabajo arduo que a veces comienza con un acercamiento más o menos aceptado, para ir de manera rápida o muy lenta a formar lo que llamamos una relación. La atracción sucede sola. Una persona me cae bien, o no. Una persona me atrae, o no. La relación no sucede sola. Vamos decidiendo como pasar de las primeras impresiones, o nuestras primeras reacciones, a un espacio de convivencia que nos permite mirar al otro y permitirnos mirar.

A mí, en lo particular, me ha sorprendido la riqueza del dolor y el gozo en las vidas que me han tocado. Personas sorprendentes, a veces a muy corta edad, personas que parecen haber vivido ya varias décadas más de las que en realidad han vivido. Personas con un tesoro interminable de cosas por enseñar. De pronto llega alguien que sabe de lealtad y honor, que tiene una historia muy distinta a la mía. Meto los dedos de los pies en una cultura diferente a la mía...haciéndome sentir ignorante o tal vez culpable de tener una vida guardada, limitada. Jajajajajaja...bien sé que mi vida no ha sido limitada de ninguna manera, pero aún así siento que me faltan mil mundos por explorar. ¿Es malo querer saber todo de algún otro? Ese nivel de confianza y tolerancia es parte de la construcción de una relación. Los dos dan un poco, ceden un poco, y se van acercando.

Formar una relación es un compromiso de diario. Formar un vínculo es un milagro. Así lo veo yo. Tener la cercanía y la libertad de ser quienes somos en realidad e irnos abriendo poco a poco, cada día moviéndonos más, acercándonos más a la aceptación, un valor superior. Ese movimiento, dentro de una relación, aporta la aceptación del otro y la autoaceptación, dentro de un proceso de autoconocimiento a través de conocer al otro.