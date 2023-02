El pasado jueves 16 de febrero dio inicio la edición número 73 del Festival Internacional de Cine de Berlín la cual, como ya va siendo tradición, tuvo una presencia destacada de talentos mexicanos.

Esto porque si nos remontamos en el tiempo al final de la época de oro de nuestro cine, fue nada menos que uno de sus principales protagonistas como Pedro Infante quien se alzó como uno de los primeros ganadores mexicanos con su premio póstumo con el Oso de Plata de Berlín al mejor Actor de 1957 por su trabajo en “Tizoc”, de Ismael Rodríguez; uno de los grandes representantes del llamado nuevo cine mexicano de los 70 como el recientemente desaparecido Felipe Cazals dejó su huella al ganar un Premio Especial del Jurado por su clásico “Canoa”, en 1976 , y hace justo 20 años, en su edición del 2003, Julián Hernández hizo historia como el primer cineasta mexicano en ganar el Teddy Award de temática LGBT por “Mil nubes de paz cercan el cielo amor jamás dejarás de ser amor”, entre muchos otros más.

A esta larga lista de cineastas mexicanos se agregaron el pasado fin de semana que concluyó la edición 2023 las cineastas mexicanas Tatiana Huezo (quien filmó en Saltillo uno de sus primeros cortometrajes documentales que fue “Ausencias” en el 2015), quien obtuvo dos premios importantes como lo son el de Mejor Largometraje Documental y Mejor Dirección en la sección Encuentros por su más reciente largometraje documental “El Eco”, y Lila Avilés, directora de su también premiada ópera prima “La camarista”, se llevó el Premio Ecuménico de un Jurado Independiente para su segundo largometraje “Tótem”. Muchas felicidades a las dos.

Hablando de talento femenino del cine nacional, el viernes 17 se hizo la presentación de la edición digital del Diccionario de Directores del Cine Mexicano, un libro que hizo historia desde su primera edición publicada a principios de este milenio por su directora Perla Ciuk por ser el primer compendio de este tipo en preservar la memoria de los que hicieron y hacen nuestro cine y el cual, debido a la creciente aparición de talentos de nuestra cinematografía en los últimos años, entre otras cosas, se esmeraron hasta materializar esta edición digital.

Hasta aquí todo bien, y sobre todo si al momento de escribir estas líneas se nos hace saber que, con la intención de actualizarse al día incluye ya a la directora Michelle Garza, ya que cumple cabalmente con el requisito de ser un largometraje estrenado en el circuito comercial tal y como ocurrió el pasado jueves 23 en los cines de México con su no menos notable ópera prima “Huesera”, pero ... ¿qué ha ocurrido con cineastas no menos reconocidos también en Berlín como Alonso Ruizpalacios (“Gueros”; “Una Película de Policías”) pero que no aparece junto a otros colegas suyos como Carlso Lenin, Alejandra Márquez Abella (quien estrenó precisamente en Berlín el año pasado su más reciente película “El norte sobre el vacío”) o Yulene Olaizola (“Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo”), entre otros? Aguas.

Para concluir, y hablando de la Época de Oro del Cine Mexicano con la que iniciamos el espacio de hoy, vayan desde aquí todas las felicitaciones a una de las últimas divas de este período de nuestra historia fílmica, María Victoria, quien el domingo pasado estuvo de manteles largos por cumplir nueve décadas de vida habiendo nacido el 26 de febrero de 1933 en Guadalajara, Jalisco. Que sean muchos más.

