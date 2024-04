El mes de las mujeres cerró “con broche de oro” con el lanzamiento a nivel mundial de “Cowboy Carter”, el octavo álbum de estudio de la cantante y actriz afroamericana Beyoncé.

Sin ningún problema, la intérprete de éxitos como “All the Single Ladies” y “Halo” volvió a hacer historia, ya que luego de haber roto el récord como la cantante con siete producciones discográficas consecutivas en llegar al primer lugar de ventas, con “Cowboy Carter” también llegó en un mismo día al primer lugar de ventas ... pero en esta ocasión en álbumes del género de la música country, ya que como su título lo indica es el homenaje de la también oriunda de la ciudad texana de Houston a este género musical que en un principio el anuncio de su grabación causó el desconcierto de sus fans que la conocieron y se convirtieron en sus seguidores incondicionales dentro de la música pop y R&B.

No era para menos, ya que como la profesional que es Beyoncé fue cautelosa en la selección de temas para este concepto entre los que incluyó clásicos como “Jolene”, de Dolly Parton, donde el legendario Stevie Wonder la acompañó tocando la armónica o “Blackbird”, tema de los Beatles en cuyo cover el también grande Paul McCartney tocó la guitarra acústica, y para inaugurar el mes de abril el pasado lunes 1 los premios I Heart Radio a los más destacados temas en los rankings de popularidad en las estaciones de radio por internet de Estados Unidos, le dieron a Beyoncé el primer premio por “Cowboy Carter” a la cantante ícono de manos nada menos que del mencionado Stevie Wonder.

Vale la pena destacar hablando de los premios IHeart que otros premios importantes que se entregaron en dicha edición fueron el premio Artista del Año para Taylor Swift; Canción del Año para “Kill Bill”, de SZA; a la Mejor Agrupación de Rock para Green Day: Mejor Artista Alternativo del año para Fall Out Boy de manos del actor y cantante Jared Leto; Mejor Nuevo Artista de Hip Hop para Ice Spice; Premio Landmark para el trío de R&B TLC de manos de Peso Pluma (aunque en verdad nos preguntamos si sabía quiénes eran) y Premio ïcono para la leyenda del pop rock Cher de manos de su amiga de 40 años, Meryl Streep, tener un tema número uno en cada una de sus siete décadas de vida artística.

Para terminar, y ya que estamos hablando de leyendas del pop, en la misma semana del mes también se hizo el anuncio de la producción de la biopic del famoso dueto australiano del pop que alcanzó la cima de la popularidad a principios de los años 80, Air Supply, coincidiendo con el festejo de sus 50 años de actividad artística bajo el título de “All Out Of Love: The Air Supply Story”. “All Out of Love” es tan solo uno de sus varios éxitos en balada que también incluyen “Here I Am”; “The One That You Love”; “Lost in Love” y otros más. Las filmaciones se espera se inicien en el cuarto semestre del año en locaciones de Australia e Inglaterra.

