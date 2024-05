Billie Eilish, el vallenato y Aznavour

El fin de semana pasado la reciente ganadora de su segundo Oscar por el tema musical de la película “Barbie”, Billie Eilish, volvió a hacer de las suyas con el estreno de su nuevo álbum.

Esto porque a una semana del estreno mundial de su tercer álbum “Hit me so hard and soft” (“Golpéame Fuerte y Suave”) el pasado viernes 17 de mayo una vez más tuvo la producción más escuchada en el streaming previo a su la gira mundial que anunció desde el mes pasado. Como sucediera en sus producciones anteriores, “Hit me so hard and soft” es el resultado de su mancuerna ganadora desde su álbum debut con su hermano Finneas O´Connor con su productor de cabecera, y el mismo también con quien ha compartido por lo mismo dos Oscares por los temas de las películas “Sin tiempo para morir” (2021) y la mencionada “Barbie”.

Trabajo que Billie considera por su madurez como persona y artista al grabarlo, además de la buena acogida por parte de los grandes públicos, “Hit me so hard and soft” fue también bien recibido por la crítica en general, ya que publicaciones importantes como “The Guardian”, Alex Petridis “ ... amó sus hermosas melodías y los distintivos toques líricos ... aunque también se preguntó si algunos de sus elementos serían demasiado opacos para su propio bien. Ahora si que sólo el tiempo lo dirá.

Por otro lado, a mediados de semana se dieron un par de noticias, las primeras relacionadas al popular género del vallenato colombiano con la muerte a los 57 años de edad de un infarto mientras jugaba un partido de tenis de Omar Geles, autor entre otros del éxito del género “Los caminos de la vida” y considerado por ello como “El rey del vallenato”. Eo deceso fue lamentado por varios colegas y amigos, entre ellos su compatriota Carlos Vives quien lo recordó además de como músico como actor, ya que grabó a su lado algunas series de televisión sobre artistas vallenatos.

Esta nota triste contrastó con la que dio precisamente el mismo Vives ya que el mismo miércoles 22 que se dio a conocer de la muerte de Omar Geles un día antes se informó que Carlos Vives fue nombrado como “Persona del Año” por la Academia Latina de la Grabación en reconocimiento a sus tres décadas de trayectoria musical y su ayuda filantrópica. El 18 veces ganador del Grammy Latino y dos veces ganador del Grammy – el primer colombiano en ser honrado con este galardón - estrenó hace algunas semanas en VIX el documental “Carlos Vives: Regreso a Escalona”, donde recuerda precisamente la serie del mismo título que lo dio a conocer en México hace tres décadas.

Para cerrar con broche de oro y haciendo honor a quien honor merece, el mismo miércoles 22 se conmemoró el centenario del natalicio del cantante y compositor francés Charles Aznavour, recordado como el embajador de la chanson de su país natal acompañado de su inolvidable piano que lo llevó a protagonizar, entre otros, clásicos como “Disparen sobre el pianista” (Francois Truffaut, 1960).

