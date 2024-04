Bonnie Tyler, Huey Lewis y “El Club de los 27”

La segunda semana de abril inició con el histórico eclipse total de sol el pasado lunes 8, y con él quien salió “ganona” con un “segundo aire” para un éxito musical ochentero fue Bonnie Tyler.

Esto porque el tema de 1983 “Total Eclipse of the Heart” (“Eclipse Total de Corazón”) llegó al primer lugar de descargas en Spotify, ya que fue la canción que muchos compartieron con las imágenes en redes sociales así como en programas televisivos como “El Show de Jimmy Fallon” donde presentó Shakira su más reciente álbum donde su conductor, Jimmy Fallon, aprovechó para hacer su propia parodia del video musical que presentaba a la también intérprete de otros éxitos ochenteros como “Its a Heartache” o “Holding Out for a Hero” como la maestra en un internado de jóvenes varones cuyos jóvenes resultaban “eclipsados” por su belleza y los destellos de sos ojos replicó Fallon en su presentación.

Siguiendo con noticias de intérpretes de los años 80 que dieron de qué hablar a lo largo de la semana, a mediados de la misma se dio a conocer la no muy agradable noticia de que Huey Lewis, quien en fechas recientes volvió a hacer acto de presencia vía el documental “La gran noche del pop” donde formó parte del proyecto “We Are the World”, quien por desgracia últimamente se ha visto privado del sentido del oído e incluso de la interpretación musical por desarrollar la enfermedad de Meniere pero que por solo preparar la puesta en escena en Broadway del musical titulado “The Heart of Rock and Roll”, la cual compila sus grandes éxitos, mantiene literal su “corazón andando”.

La enfermedad de Meniere es un trastorno del oído interno que provoca episodios de vértigo o sensación que todo gira a su alrededor. Lewis, actualmente de 73 años de edad, hizo historia a principios de los años 80 con su grupo The News gracias a su álbum multiplatino “Sports” (1983), que incluyó desde la canción de título homónimo del musical de Broadway así como otros tres canciones que llegaron a los primeros diez sitios de popularidad de Billboard y en 1985, además de salir ganando de ausencia de Prince en “We Are the World”, no solo participó como actor sino que su tema “The Power of Love” en la banda sonora de “Volver al Futuro” le dieron una nominación al Oscar a Mejor Canción.

Para terminar, luego de que el pasado viernes 5 de abril se conmemoró el aniversario número 30 de la muerte por suicidio del vocalista líder de la banda de grunge Nirvana, Kurt Cobain, a los 27 años de edad, las salas de cine estrenaron una nueva biopic que bajo el título de “Back to Black”, la cual bajo la dirección de Sam Taylor-Johnson (“Mi nombre es John Lennon”), gira alrededor del ascenso y caída de la cantante británica Amy Winehouse, quien comparte con Cobain la triste membrecía del llamado “Club de los 27” puesto que a esa edad también falleció en su caso por una sobredosis de drogas.

