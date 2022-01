Campana sobre campana

Los más grandes filósofos del pasado siglo fueron Henri Bergson, Martin Heidegger, Edmund Husserl, Max Scheller y don Hermenegildo “El Maistro” Torres. Los he citado por orden alfabético, no de importancia.

La suprema filosofía del Maistro Torres fue la humildad. Nos enseñó que todos los hombres somos iguales: nos hermana el común atributo de la pendejez. Así como Rubén Darío preguntaba: “¿Quién que es no es romántico?”, el Maistro Torres declaraba: “¿Quién que es no es pendejo?”.

Con el debido respeto, lo somos todos, quienes más, quienes menos. (Yo estoy entre los de “quienes más”). Solo esos tontos que andan por ahí con aires de saberlo todo no reconocen, inflados como van, ese legado que por humanidad nos corresponde y con el cual nacemos. Deberían guardar silencio siempre: un pendejo callado es oro molido.

Yo conocí a don Hermenegildo Torres, y lo traté de cerca. En ocasión inolvidable recibí de sus manos el diploma que me acredita como Pendejo en Grado Superior, y él mismo me impuso la venera con forma de campana -por ser tan, tan pendejo- que acreditaba a los miembros del PUP, su venerable asociación. Más aún: soy en cierta forma -y merecidamente- el sucesor del Maistro Torres. Voy a decir por qué.

Unos meses antes de la muerte de don Hermenegildo -larga vida vivió, gracias a Dios-, fui invitado a participar con él en una conferencia que daríamos los dos, al alimón. Pedí ser yo el que primero hablara, a fin de darle al Maistro el lugar de honor que le correspondía, tanto por méritos como por edad.

Juntos ambos en el foro, sentados uno al lado del otro, yo hablé y dije lo que tenía que decir. Me escuchó don Hermenegildo con atención profunda, y me aplaudió junto con el público cuando acabé. Le pasé entonces el micrófono. Y habló él.

-No sabe el licenciado Fuentes -empezó, ceremonioso- el peso tan grande que me acaba de quitar de encima con sus palabras, y la alegría que con ellas me ha causado.

Al oír aquello me acomodé bien en la silla a fin de mejor gozar las frases de felicitación que seguramente seguirían.

-Como ustedes saben -siguió diciendo el Maistro Torres- por determinarlo así los estatutos de la organización el Presidente del PUP debe ser el pendejo más grande de todos. Ahora ocupo yo ese cargo. Pero me desvelaba pensando quién me sucedería al faltar yo. Después de oír a Catón esa preocupación se me ha quitado. Ya sé quién será mi sucesor.

Una gran carcajada y una ovación estrepitosa rubricaron las palabras de don Hermenegildo, y fueron confirmación unánime de mi nombramiento. Así, bien puedo decir que soy, por aclamación, el sucesor del Maistro Torres. Si no he ejercido formalmente el cargo ha sido por pendejo.