Coachella, Billy Joel y Dickey Betts

Los dos fines de semana pasados las notas musicales más importantes se generaron en la edición número 23 del Festival de Música y Artes de Coachella Valley en Indio, California.

Así, si bien en relación a los exponentes de la música latina dieron de qué hablar desde nuestro compatriota Peso Pluma hasta la cantante Shakira en plena promoción de su más reciente álbum “Las Mujeres Ya no Lloran”, a nivel de show indudablemente el que atrajo los principales reflectores del primer fin de semana cuando menos fue el reggaetonero también colombiano J Balvin ya que subió al escenario acompañado tanto de De La Ghetto como por el hasta hace poco cancelado actor y cantante afroamericano Will Smith interpretando uno de sus temas musicales más conocidos, el tema de su taquillera saga “Men in Black”, que tan buena aceptación tuvo que aseguraron su vuelta para el segundo fin de semana.

Algo similar ocurrió con la banda californiana de rock alternativo liderada por Gwen Stefani, No Doubt, quienes al reunirse para la primera presentación en vivo en una década para la ocasión, el concierto de casi hora y media en el que no se quedaron atrás en cuanto a sorpresas y para asegurar su vigencia con las nuevas generaciones invitaron a que los acompañara en el escenario una de las cantantes norteamericanas más exitosas del momento, Olivia Rodrigo, co quienes prendieron al público de tal manera que aseguraron otro fin de semana más aunque la posibilidad de una gira “en forma” de la agrupación quedó de nuevo en el misterio siendo los afortunados los asistentes al evento.

Mientras esto ocurría con todos estos exponentes de generaciones desde la X hasta la Alpha, quien dio de qué hablar en los Estados Unidos por haber cortado el canal de señal abierta CBS la transmisión el domingo 14 de su concierto número 100 en el Madison Square Garden de Nueva York fue el cantante de casi 75 años de edad Billy Joel, ya que sorpresivamente como dicha televisora cortó el concierto de hora y media en sus momentos climáticos las protestas de los seguidores del intérprete de temas clásicos como “Piano Man” y “We Didn´t Start the Fire”, entre otros, la televisora reprogramó la transmisión en el mismo canal para el pasado viernes 19.

Ya que hablamos de importantes exponentes de la música norteamericana del siglo XX, el jueves 18 se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte por cáncer y del cantante, compositor y y guitarrista Dickey Betts, conocido por clásicos como “Ramblin’ Man”, cuyos solos de este instrumento, espíritu combativo y su interpretación del rock sureño en general dieron identidad a uno de las mejores grupos del género como Allman Brothers.

Incluso su bigote fue tan icónico que inspiró al cineasta Cameron Crowe para escribir el personaje que interpretó Billy Crudup en su película ganadora del Oscar “Casi famosos”, del año 2000, que luego de verla Betts exclamó: “Carajo, ese chavo se parece a mí”. Descanse en paz.

