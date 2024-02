¿De quién habré heredado este carácter tan particular? ¿Se hereda? ¿Se construye? ¿Qué significan mis raíces?

Ayer llegó mi kit para hacer mi prueba de ADN para ver que tantas razas y orígenes tengo. Puedo decir que tengo irlandesa, escocesa, polaca y alemana. Pero puede haber mucho más. O no. ¿Para qué quiero esta información? ¿Han oído que la curiosidad mató al gato? Pues, soy bastante felina. Apenas haré la prueba y la enviaré. Tomarán tiempo para devolver los resultados, y prometo compartir cualquier sorpresa. Uno de mis maestros (mexicano) encontró ancestros africanos.

Mi padrastro dedicó muchos años y esfuerzo en construir su árbol genealógico, mientras mi abuelo paterno declaraba que el único escocés que quería investigar era él que venía en botella. “No me vaya a salir por allí un ladrón de caballos.” Nos reíamos de buena gana, pero mi papá sí se enorgullecía de su sangre escocesa. Se agarró fuertemente de esa herencia. Tenía discos muy antiguos con canciones escocesas, y algo sabía de su clan y la tela que se usaba. Ya no recuerdo. Me lo contaba cuando tenía unos 4 años o menos.

¿Qué significa el pasado de nuestra familia, la herencia, las historias? Aclaro que no soy muy creyente en las constelaciones familiares, pero sí creo que nuestras familias han tenido distintas personalidades y características a lo largo de la historia, y genéticamente podemos haber heredado el color de cabello de alguien de hace unas cuantas generaciones. Mi padre me decía que me parecía a su abuela, la que se fue a San Francisco en 1849 a buscar oro, y quien, a sus noventa y tantos, cruzó el Puente Embajador entre Detroit y Windsor en la caminata inaugural.

Me ayudó esa información porque no me identificaba mucho con mis padres ni abuelos. Me sentía distinta. Y mi padre, con toda intención, me ayudó a encontrarme en el tejido de la familia. Algo similar sucedió cuando murió su padre. Entré a la funeraria y estaba tan llena de rosas rojas que no cabía la gente. “¡Ay! Mis flores favoritas.” Volteó mi padre y me dice, “¿Qué dijiste?” “Que las rosas rojas son mis flores favoritas y son muchísimas.” Lloró. Eran las favoritas de su padre.