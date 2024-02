Desaceleración, no catástrofe

El producto interno de 3.1% del año pasado superó las expectativas de analistas, que se situaron desde el 1.3 al 2.5%, lo cual, se prevé, continuará la misma tendencia de crecimiento, aunque con menos ritmo.

En diciembre pasado la actividad económica solo incrementó 0.1% mensual y 2.6% anual, lo que reflejó desaceleración por tres meses consecutivos (-.0.1 y -0.4% en octubre y noviembre respectivamente); lo anterior se confirma con el crecimiento trimestral de 0.2% respecto al tercer trimestre.

El crecimiento del tercer trimestre fue de 3% y el mismo periodo del año 2022 fue 3.3%. Si bien la economía tiene tendencia positiva, esta tendría una leve caída en su pendiente. El Indicador Oportuno de la Actividad Económica apunta al estancamiento temporal de comercio y servicios y un magro crecimiento de la industria 0.1% en diciembre.

La Inversión Extranjera Directa (IED) fue de 36.58 mil millones de dólares (mmdd), de los cuales solo 32% fueron inversiones nuevas y el resto reinversión de utilidades o pagos entre empresas; la cifra representa solo 2% del PIB nacional.

Falta verificar el impacto de la relocalización de empresas en el país, que en los próximos años se espera, según analistas, alcance un valor mínimo de alrededor de 53 mmdd. Aunque la Secretaría de Economía anunció 363 posibles proyectos de inversión con expectativa de 106.42 mmdd, sin embargo, de concretarse se realizarían en dos o tres años.

Analistas pesimistas hurgan a detalle la información disponible -lo que no hicieron en cinco sexenios-, para afirmar que la economía no tiene rumbo positivo: que el consumo de bienes nacionales solo aumentó 4.3%, mientras de importados creció 52.6%, sin mencionar que dichas compras al exterior en gran parte también se integran a la producción; que a noviembre pasado el Índice de la Actividad Global de la Economía solo creció 3.9% respecto a 2018, pero sin indicar los estragos internos y externos de la pandemia, ni los nocivos efectos en precios causados por la guerra OTAN-Rusia; que el peso apreciado respecto al dólar encarece las exportaciones y el pago de intereses de la deuda externa, pero no dicen que esto se debe al libre mercado de divisas, al que tanto defienden, además que esta variable es indicador de confiabilidad en el país, aun cuando la tasa de interés sea alta; que más de 70% de inversión extranjera directa son reinversiones, sin señalar que esas decisiones corporativas también indican confianza en nuestra economía.

Con todo y su tendencia al alza después de los estragos de la pandemia, la economía mexicana experimenta desaceleración, lo que se reflejará este año, pero no es catastrófico.

Aun con incrementos al salario mínimo, la contratación tiene tendencia al alza, pero en correlación con el PIB -previsto alrededor de 2.5% para este año-, esta tendencia laboral tendría leve caída, así, el empleo informal no se reducirá significativamente.

Por otra parte, si la tendencia de reducción de precios continúa a la baja, se esperaría una reducción parcial de las tasas de interés, lo cual contribuiría a que la desaceleración fuera menor.

El año electoral y las perspectivas sobre el nuevo gobierno federal ponen en alerta a inversionistas. En tiempos políticos de cambio de sexenio, tanto en el último año del que concluye como en el primero del que inicia, históricamente la dinámica económica experimenta disminución, de tal manera que en este año el crecimiento del PIB tendría descenso respecto al 2023, desaceleración por factores externos e internos, no causada por errores de política económica.

Para aumentar la inversión y el empleo, los tres niveles de gobierno deben garantizar agilización de trámites, leyes fiscales claras, capacitación técnica efectiva, infraestructura productiva, seguridad pública, combate a la corrupción, entre otros aspectos.

Lo cierto es que, a final de sexenio, no se prevé crisis económica causada por “una dictadura populista e irresponsable”, como señala la derecha mediática, académica y política.

Nota: datos y cifras del INEGI.