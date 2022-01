El mismo ritual se repite cada año. Como acostumbro hacerlo desde hace tiempo, ayer fui a la frutería del Güero, y compré las uvas más apetecibles y vistosas. Busqué en las macetas de la casa un trébol de cuatro hojas. Fui a comprar una herradura de caballo. Pedí que me regalaran uno de esos billetes de un dólar a los que se atribuye la virtud de dar buena suerte. Puse mis llaves en una pata de conejo. Evité abrir el paraguas bajo el techo de mi hogar. Hice todo lo posible por no encontrarme con un gato negro y tuve cuidado de no caminar debajo de una escalera y de no reflejar mi rostro en un espejo, pues si éste rompe debido a mi fealdad, caerán sobre mi persona al menos 7 años de mala suerte.

En lo que resta del año haré todo lo posible por no ahuyentar la buena suerte que me acompaña desde el día en que nací, pues quiero que se cumplan al menos la mitad de mis deseos para este nuevo año.

Quisiera dar la bienvenida al 2022 pidiéndole a Dios que comparta una pizca de su infinita sabiduría con nuestros gobernantes, para que sepan responder a las expectativas que todos los mexicanos tenemos sobre ellos.

Deseo que Narciso, personaje famoso por haber tenido un ego aún más desarrollado que el de Maradona, no siga contagiando de su negativa actitud a Andrés López, quien a pocos días de asumir la Presidencia de la República comenzó a dar muestras de un parecido sorprendente con aquellos presidentes que se creían todopoderosos y que lo único que ganaron fue el desprecio de todos los mexicanos. AMLO ha resucitado al presidencialismo. El hecho de haber convertido al Palacio Nacional en su casa, demuestra una actitud semejante a la que suelen tener los adolescentes que disfrutan al ver sus nombres escritos en bardas, monumentos, árboles o banquetas de cemento. La única diferencia es que el Peje utilizó un recinto patrio para satisfacer esa inmadura necesidad de parecer popular por renunciar a vivir en Los Pinos, pero a cambio buscó convertirse en una especie de reyezuelo que comete las peores locuras cobijado por las paredes de este histórico lugar.

Otro de mis deseos es que San Pedro tenga más autoridad con esas nubes que se niegan a descargar su bendita carga sobre nuestra tierra. Durante el año pasado llovió menos que en otros tiempos, y grandes incendios provocaron que un emblemático paisaje forestal se redujera a cenizas. Si hubiera llovido en los meses de costumbre, no hubiera habido tal incendio.

Le he rogado a Santa Cachucha, si es que existe, que por favor convierta en campeones a los Saraperos de Saltillo. No sé porqué, pero aquí entre nos, tengo la corazonada que la Nave Verde encabezará los standings en la nueva temporada. ¿En qué está basado tal optimismo? En dos aspectos: por un lado porque el empresario César Cantú se convirtió en el nuevo propietario del equipo. Por otro lado, y de igual importancia, porque se integró a los Saraperos Mayita Saucedo como la Directora de Operaciones Generales. Ella ha trabajado durante 25 años en distintos equipos de beisbol de la liga mexicana. Ella es saltillense, y estoy seguro que junto con César y el equipo, se alcanzará el anhelado tercer campeonato.

Son muchos años de apoyo al equipo local y es ya justo conocer nuevamente las mieles de la victoria.

Deseo que Sansón, con su infinita fuerza, ayude a que los pilares de la unión que los mexicanos hemos construido, vuelvan a mostrar la firmeza que en otras ocasiones se ha evidenciado. Hay muchas cosas por hacer en este País, y si estamos unidos será más fácil lograr la anhelada justicia social. El presidente López Obrador ha buscado desunir a los mexicanos. Desde que llegó al poder, ha utilizado conceptos como el pueblo bueno y sabio, los fifís, los aspiracionistas, los clasemedieros que se dejan manejar, los neoliberales, los...

Tengo muchos deseos más. Algunos son impublicables, sin embargo, no puedo dejar de compartirte mi deseo más importante. Quiero pedirle a Dios salud y sabiduría para saber en qué momentos debo escuchar a mi diablo y cuándo debo obedecer ciegamente las órdenes de mi ángel.

