El crecimiento económico de México, ¿a dónde vamos?

Acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el resultado preliminar de crecimiento económico del país, para el tercer trimestre de 3.3 por ciento, valor por arriba de lo esperado y sobre todo, una sorpresa para toda la sociedad mexicana que no alcanza a ver en dónde se encuentra todo ese bienestar. El problema de crecer es que si no es parejo para todos, se generarán problemas graves en el sentido económico estricto. Por ejemplo, habrá necesidad de dar incentivos a sectores específicos para poder ayudar a emparejar la posibilidad de un crecimiento parejo sectorial a futuro y que todos los estados tengan acceso a los mismos niveles de bienestar.

En cualquier caso, crecer siempre es bueno, el país está teniendo un proceso interesante en términos de mejoría, aunque existen problemas todavía no resueltos que necesitan atención. Lo del reciente huracán en Acapulco le costará al estado un decrecimiento de la economía del 16 por ciento y al país un potencial 0.6 por ciento para el 2024. Este problema tardará cuando menos 4 años en resolverse, pero el asunto es cómo se generarán los recursos para ayudar al estado, porque hay que recordar que no hay dinero en las arcas públicas federales, ni siquiera hay un Fonden para aminorar el problema en el corto plazo.

Para poder salir adelante en 2024 México requiere transformar su sistema económico en dos grandes sentidos. El primero es en el aspecto educativo para poder adaptarse a los nuevos aspectos competitivos mundiales. La problemática de los libros de texto es un ejemplo de lo que causa conmoción en este momento. Sin embargo, tampoco hay una estrategia gubernamental para diseñar un sistema educativo más enfocado a la globalización y menos a nuestra propia visión de un mundo que termina en nuestras fronteras. Los contenidos que se han propuesto para los años venideros a partir de la revolución de la 4T, no nos darán la oportunidad de ser protagonistas del escenario económico mundial.

El segundo asunto es adaptar el sistema fiscal para poder captar más ingresos y darle al gobierno la posibilidad de poder tener recursos para atender los problemas de infraestructura, salud y desarrollo que el país requiere. Es necesario construir vías de comunicación que unan partes del país que hoy no lo están, como carreteras que unan la región del pacífico con las fronteras nacionales con Estados Unidos. En términos de la salud, no hay hospitales suficientes para poder atender a la población en franco crecimiento que tenemos hoy, no solo por nuestra propia reproducción sino también por la inmigración en alto volumen que estamos recibiendo de diversas partes de América Latina, principalmente de Haití, Venezuela y El Salvador.

Nuestro estado es referente en la recepción de migrantes y enfrenta una sobrecarga de costos derivados de la atención de este aspecto. No se asignó presupuesto para atender esta problemática y seguiremos enfrentando retos de salud, educación e higiene derivados de los migrantes pasando por nuestra región.

El crecimiento en la Región Sureste merece un apartado especial. Los proyectos nacionales como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, mantienen a los ciudadanos con dudas respecto a la utilidad y rentabilidad de los mismos. A pesar del énfasis presidencial en que serán capaces de transformar el entorno económico, ni a nivel internacional y menos a nivel nacional, hay una clara aceptación de que son factores de transformación para mejorar la calidad de vida de nuestra nación.

Se ha invertido mucho dinero, y los costos de construcción se han cuadriplicado. Se terminará el sexenio y difícilmente habrá rentabilidad a partir de los proyectos referidos más el corredor del Istmo de Tehuantepec y el aeropuerto Felipe Ángeles, que hasta el momento tampoco ha “despegado” económicamente hablando.

El dato de crecimiento por sí mismo no tiene sentido si no se relaciona con la calidad de vida de la gente. Aquí no hemos podido crear condiciones para que haya más negocios, es más, es difícil sostener a los ya existentes porque las políticas fiscales y monetarias no están enfocadas a incrementar el volumen de la actividad económica, sino a dar simplemente recursos al gobierno federal.

No se ve un plan definido para realmente crecer, por lo que podemos suponer que el incremento de nuestra economía se debe a cuestiones relacionadas a la “suerte” como lo dicen analistas económicos. Además, los sectores en franca recuperación son los que estuvieron muy rezagados por la pandemia y por ello estamos creciendo ahora. En realidad, estamos saliendo de la pandemia hoy en términos económicos.

Para el año que viene no tendremos las mismas posibilidades de crecer y lo que se estima es que solo podremos alcanzar un incremento del 2% por ciento en el Producto Interno Bruto, poco comparado con lo que tenemos el día de hoy y muy poco con lo que necesitamos para un progreso sostenido.

Aunque los datos de empleo han crecido en 1.4 millones de acuerdo con los últimos datos del INEGI, el problema de los bajos salarios sigue presente y desde luego, eso no ayuda a crecer en el largo plazo. Hay buenas noticias y no quiero dar lugar a que se piense que no quiero que nos vaya bien, al contrario. Sin embargo, hay que ver que este modelo mexicano de crecimiento utilizado por el actual gobierno, cualquiera que este sea porque sigue sin poder definirlo, no nos dará una sostenibilidad económica más allá de un par de años.

Sin una planeación bien diseñada, los otros datos nos sugieren que la suerte no nos ayudará a tener un mejor país, y hasta podríamos esperar una crisis en 2025, como el propio Presidente ya lo dijo. Habrá que cuidar la deuda pública y la privada para no echar por la borda lo poco que se ha ganado.