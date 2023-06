El dolor de la violencia: Un papalote por cada alma

Hoy les escribo desde el Monte Busbeirón, cruzando el Atlántico. Estoy aquí intentando articular las palabras, las ideas, las emociones que son muchas, pues el tema que hoy quiero compartir es por demás complejo.

Yo no conocí personalmente a Max, pero sé del gran ser y alma brillante que ha sido. He escuchado de él por amigos y colegas que sí lo conocieron de cerca. Hace poco más de un mes Max no regresó a casa, salió a la tienda y nunca volvió. Me cuesta mucho escribir sobre este tema, por respeto a su familia y amigos que lo conocieron, que sienten el desgarro del arrebato de la violencia en este país.

Me atrevo a escribir porque así como Max salió un día a la tienda y no regresó, mi primo Miguel Angel de 19 años, había salido a comprar algo para cenar, estaba a solo dos cuadras de su casa y lo asesinaron en un intento de robo. Recuerdo aquél día de octubre, cuando mi hermana me habló ahogada en llanto; yo estaba en Irapuato y cuando finalmente escuché: Mataron a Miguelito... Aún hoy mi cabeza entra en shock y solo puedo escuchar un sordo no, no, no.

El dolor que significa, los estragos profundos que deja un acto como este, son profundos y permanentes, aprendemos a vivir con el dolor. Aún a veces creo verlo o encontrarlo en la lejanía, permanentemente en sus 19 años. El único consuelo que me queda, es que siempre lo abracé tan fuerte como pude hasta hacerlo sonreír.