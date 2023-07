El factor XG (Xóchitl Gálvez) en el juego electoral del 2024

Hay de apuestas a apuestas. El Presidente de la República contra las reglas tradicionales del juego preelectoral designó a quienes lo podrían suceder en el moreno universo de su partido. Pero de entre las llamadas corcholatas finalmente él será el gran “abridor” de la corcholata femenina, quien ya ha mostrado públicamente signos de intransigencia.

Seguramente los precandidatos que queden para encabezar el Frente Amplio por México le darán su lugar a la mujer de origen otomí, quien tiene una gran empatía con los mexicanos de todas las clases sociales, incluyendo las clases medias altas y altas, como pudo constatarse el jueves pasado en la capital de Nuevo León y antes en la capital de Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: El sureste, en un hilo; se busca su desarrollo, pero ¿qué pasa con el medio ambiente?

Xóchitl Gálvez tiene una narrativa creíble. Ella misma es su mejor promotora, aunque ese rol algunos se lo quieran endilgar a López Obrador con el imaginario de que sus ataques funcionaron para sacar a Gálvez de la cercana posibilidad de triunfar para gobernar la Ciudad de México; perdiendo entonces como candidata a presidenta del país. Este imaginario podría no ser acertado porque Xóchitl aprovechará la publicidad que le hizo el Presidente hablando mal de ella para tener visibilidad ante personas que no la conocían. Para los mercadólogos la letra X es un valor agregado para las estrategias y campañas políticas, y el nombre Xóchitl comienza con dicha letra.

Claudia tiene un apellido extranjero, muchos mexicanos del promedio no saben cómo pronunciarlo. Se dice sobre ella que es una hábil administradora y tiene experiencia sobrada como funcionaria pública. Mujer menuda y distinguida, proyecta frialdad, aunque se esfuerza por no parecer fría. Se ve muy fina en su caminar, es de alguien que tomó clases de ballet clásico. Su lenguaje verbal es muy educado. No se habla de su pareja, ni de su familia, lo personal en su vida resulta una incógnita ante un público ávido de conocer lo íntimo de sus candidatos presidenciales. El esposo de Xóchitl es como muchos esposos mexicanos que, al tener una mujer destacada, guardan su lugar y son apoyadores tácitos y morales.

El factor XG puede cambiar insólitamente el escenario político para que el Presidente de última hora destape a una corcholata masculina. Sin embargo, una contienda electoral presidencial entre dos mujeres podría ser muy interesante. En América Latina hay ejemplos de países, Perú y Argentina, en el que han gobernado mujeres.

La disyuntiva se centrará en cuál de las mujeres contendientes convencerá a los mexicanos que normalmente no votan. Los jóvenes votantes por cuál de las probables candidatas presidenciales se pronunciarían. Morena tiene un potente voto duro en 23 entidades federativas, mientras que en el Frente Amplio por México existe la representación de pocos gobiernos estatales, más bien de militantes de partidos a la baja.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Está cerca del ponche el Presidente’, dice Xóchitl

Xóchitl es panista y sin duda reagrupará a panistas que hoy están confrontados. Pero ella es más que una panista convencional.

Me pregunto qué ocurriría con la milicia si la Presidente de México fuera una mujer. Sin duda una de las estrategias de la 4T ha sido la militarización de campos de actuación diversos, que incluye hasta el turismo. La misoginia campea en el mundo militar, salvo algunos casos. ¿Podría ser su comandante suprema una mujer?

Andrés Manuel López Obrador es un líder muy querido, sale sobrando aquí puntualizar datos sobre su nivel de aceptación. Cuenta con un gran bono a su favor, hasta su brillante mujer se ha replegado para no quitarle reflectores. Pero el Factor XG ha llegado desde el exterior de la puerta del Palacio Nacional con el paradigma de que AMLO teme a las mujeres y con la prédica de que se puede despertar sin odiar y sin hablar mal de los demás, sin engañar y sin ofender.