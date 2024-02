El miedo no anda en transporte de carga

Como resultado de ello, al momento de escribir este artículo, personas cercanas a Ortiz Pacheco y a Hugo Páez -otra de las cabezas visibles de este paro- me dijeron que el paro quedó reducido a manifestaciones de a pie en algunas ciudades del País.

Incluso señaló que los mismos militares se les cuadran a los delincuentes a la vista del público.

“Las carreteras nacionales están en manos de la delincuencia organizada en un descarado contubernio con el gobierno federal y de muchos estados y municipios”, dijo.

Uno de los principales “hombres camión” que opera su negocio en Allende, NL, me dijo anoche que más de 200 transportistas de la región naranjera de Nuevo León estaban más que puestos para bloquear las carreteras con sus unidades.

Ahí pa´la otra

Pero a las 9:30 PM recibieron la señal de olvidarse de eso y concentrarse para una manifestación a pie que recorrerá el Centro de Monterrey a partir de las 10 AM de hoy jueves 15.

Con la condición de no revelar su nombre, el mencionado “hombre camión” me aseguró que el paro nacional fue anunciado por los líderes de AMOTAC, con el único propósito de negociar con el gobierno y al parecer, lo lograron.

“¿Qué consiguieron?, hasta ahorita no sabemos, pero el paro no será en las carreteras ni con nuestros camiones”, me aseguró.

Cajón de sastre:

- Entonces, la valentía de los “patrones” chilenos -que así se le llamó al paro nacional camionero que tumbó a Allende- no aparece por ningún lado entre los gremios del autotransporte de carga mexicano.

- Esto no es raro, a juzgar por el entreguismo mostrado por los santones de la I.P. de México, que cuidan sus cotos de poder, sus contratos y concesiones con el gobierno.

- Son entusiastas críticos contra el gobierno de AMLO, solo en lo oscurito, en privado y entre amigos, porque a la luz del día y en público caen en un silencio de complicidad disfrazado de “neutralidad”, que ofende al poder ciudadano que ve -o veía- en ellos, un contrapeso para los excesos del gobierno de la 4T.

- Ni modo.

