El pasado escondido en las esquinas

Más, mucho más de lo que algunos imaginan, la serie española “Cuéntame cómo pasó” nos acercó a los mexicanos de las décadas de los setenta y ochenta a una muy similar realidad. Había numerosas cosas en común con la vida cotidiana de aquellos años entre uno y otro país.

Los españoles vivieron hasta 1975 en medio de una trágica incertidumbre a causa de quien ese año murió, el dictador Francisco Franco; la religión católica, coludida con él, en lugar de abonar a la esperanza ofrecía un ambiente opresivo y desolador.

TE PUEDE INTERESAR: Gracias por tanto, René Molina

En México vivimos al final de los años sesenta un gobierno que deseaba dar una cara de prosperidad al mundo entero y ante los Juegos Olímpicos se masacró en cambio a los estudiantes en Tlatelolco. Vivimos por décadas la guerra sucia y en mucho, con mucho, las imágenes que presenta la serie española van a tener una gran semejanza con los actos de barbarie acá ocurridos.

En lo familiar, los años setenta, en cambio, resulta entrañable en muchos sentidos la comparación entre la serie española y lo que en México se vivió.

En lo que entonces se dio en llamar “la provincia”, aquellos años de niñez y primera juventud, había una gran semejanza con las imágenes que ofrece “Cuéntame...”. La gran libertad de los niños para salir de sus casas y compartir con el vecindario las alegrías y las penas. El sol que caía sobre los patios y la llegada de los escolares a la hora de la comida, presidida por los padres.

Se ve el pasado con la bruma azul del recuerdo y es agradable estacionarse en momentos que se convierten en únicos en la memoria. La caricia de las manos de nuestra madre y el regaño del padre para sentarse apropiadamente en la mesa del comedor. La visita a la casa de los abuelos y la presencia incomparable de unos tíos generosos que su sola sonrisa iluminaba las estancias.

Las tardes jugando en los patios, corriendo de un lado a otro, trepando las azoteas y mirar desde ahí la vida dentro de casa, mientras la luz del atardecer se desvanecía, encendiéndose las eléctricas, y reconociendo la habilidad de los gatos para traspasar las fronteras de los hogares volviendo siempre al nuestro.

Las fiestas de Nochebuena, congregados abuelos, tíos, primos, que formaban una enorme familia y de nuevo, la felicidad de algunos tíos cargados de regalos, ropa, caramelos y juguetes. El bolo, mazapanes, chocolates, la naranja, imprescindible nota de color.

Muñecas que hacían el encanto de los días posteriores a la Navidad y que se acomodaron toda la vida no solo en los recuerdos sino en las estancias de las casas que habría de ir recorriendo su dueña cuando mayor.

La memoriosa canción que acompañó a la serie “Cuéntame cómo pasó”, pinta líneas de vida. Y se pregunta, y nos pregunta: “¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad: Cuéntame, tú que has vivido, el despertar del tiempo que nos cambió. Háblame de lo que has sido, de tu largo caminar”.

Las preguntas nos hacen recorrer los años de infancia y nos permiten vivir los momentos felices, los momentos amargos; aquellos en los que creció la desesperación y donde nacieron luces de promesa y esperanza.

TE PUEDE INTERESAR: Algunos apuntes históricos de la carretera México-Saltillo

La gran protagonista de “Cuéntame...”, María Galiana, la actriz que interpretó a la abuela Herminia, fue presentada en entrevista hace unos días en un programa de televisión española. “La curiosidad es de las pocas cosas que sostienen a los viejos”, dijo, y tomando una frase de Picasso, expresó: “Uno es joven hasta que se muere”.

Uno de mis favoritos y entrañables personajes. A través de ella se observa la transición de España y en esa comparación que siempre hice con mi propio país, con mi propia ciudad, ella es la que resulta ser el puente de comunicación entre los jóvenes y los adultos.

Una excelente producción que retrató como pocas el sentir vivo, el palpitar, de toda una época y sus habitantes, nosotros, los moradores de sus pueblos.